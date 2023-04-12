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جمارك الدخان في القاهرة تحصل 1.19 مليار جنيه ضرائب ورسوم خلال الربع الأول

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بوزن إجمالي 6845 طن و683 كيلوجرام

جمارك الدخان في القاهرة تحصل 1.19 مليار جنيه ضرائب ورسوم خلال الربع الأول
السيد فؤاد

السيد فؤاد

1:10 ص, الأربعاء, 12 أبريل 23

كشفت مصلحة الجمارك، أن عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، بلغت خلال الربع سنوى الأول من عام 2023 الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس الماضي 332 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية ، بعدد طرود إجمالي 32 آلاف و 925 طرد ، بوزن إجمالي 6845 طنا و683 كيلوجرام .

وتم الإفراج عن 123 شهادة سحب جزئية بعدد 67 آلاف و 452 طرد بوزن إجمالي 13619 طن و 829 كيلو جرام .

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال الربع سنوى الأول ( يناير / فبراير / مارس ) حوالى 79 مليونا و 630 ألف جنيه و إجمالي الغرامات 1 مليون و 657 ألف جنيه .

فيما بلغ إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 1 مليار و71 مليونا و310 ألف جنيه وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة 13 مليونا و 150 ألف جنيه والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 6 ملايين و573 ألف جنيه .

وبلغ إجمالي رسم الموارد المالية للدولة والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية المحصلة خلال نفس الفترة 18 مليونا و391 ألف جنيه .

وخلال فترة الربع سنوى الأول من عام 2023 بلغ إجمالى قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة حوالى 31 مليونا و957 ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال فترة الربع سنوى الأول من عام 2023 نحو 1 مليار و192 مليونا و772 ألف جنيه .

السيد فؤاد

السيد فؤاد

1:10 ص, الأربعاء, 12 أبريل 23