جمارك الدخان في القاهرة تحصل 1.19 مليار جنيه ضرائب ورسوم خلال الربع الأول

كشفت مصلحة الجمارك، أن عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، بلغت خلال الربع سنوى الأول من عام 2023 الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس الماضي 332 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية ، بعدد طرود إجمالي 32 آلاف و 925 طرد ، بوزن إجمالي 6845 طنا و683 كيلوجرام .

وتم الإفراج عن 123 شهادة سحب جزئية بعدد 67 آلاف و 452 طرد بوزن إجمالي 13619 طن و 829 كيلو جرام .

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال الربع سنوى الأول ( يناير / فبراير / مارس ) حوالى 79 مليونا و 630 ألف جنيه و إجمالي الغرامات 1 مليون و 657 ألف جنيه .

فيما بلغ إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 1 مليار و71 مليونا و310 ألف جنيه وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة 13 مليونا و 150 ألف جنيه والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 6 ملايين و573 ألف جنيه .

وبلغ إجمالي رسم الموارد المالية للدولة والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية المحصلة خلال نفس الفترة 18 مليونا و391 ألف جنيه .

وخلال فترة الربع سنوى الأول من عام 2023 بلغ إجمالى قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة حوالى 31 مليونا و957 ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال فترة الربع سنوى الأول من عام 2023 نحو 1 مليار و192 مليونا و772 ألف جنيه .