«جمارك الدخان بالقاهرة»: 226 مليونًا و134 ألف جنيه إجمالي الإيرادات المحصلة مايو الماضي

بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مايو الماضى 226 مليونا و 134 ألفا و 468 جنيهًا، حيث بلغ إجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغـة النسبية والنوعية وضريبة المهن الحرة المحصلة خلال نفس الفترة مليونا و988 ألفًا و21 جنيهاً .

كما بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفي إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر مايو 2021 عدد 131 حاوية دخان خام وارد بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

ووصلت عدد طرود إجمالي 10 آلاف 912 طردا، وبوزن إجمالي 2341 طنا 662 كيلوجراما، تم الإفراج عن عدد 186 شهادة سحب جزئية من جمارك الدخان بالقاهرة، بنحو 18 آلاف و614 طردا، بوزن 3852 طنا و631 كيلوجراما.

كما بلغ إجمالي الضرائب و الرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مايو 29 مليون و659 ألفا و462 جنيهاً.

بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال شهر مايو الماضي 184 مليون 794 ألفا و083 جنيهاً ، ورسم الموارد المالية للدولة 5 ملايين و 316 ألفا و 599 جنيها، والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 988 ألف و 135 جنيها .

وفى جانب آخر، تم تصدير مشمول 3 شهادات صادر من جمرك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال مايو 2021 بقيمة إجمالية بلغت 3 مليون و 365 ألف و40 جنيها.