جمارك الدخان بالقاهرة تحقق 107 مليون 924 ألف جنيه إيرادات خلال يوليو 2022

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة الأستاذ محمد إبراهيم مصطفي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر يونيو الماضي 62 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 6 ألاف و 138 طرد بوزن إجمالي 1275 طن و 702 كيلوجرام طرد.

كما تم الإفراج خلال شهر يوليو 2022 عن 128 شـهادة سحب جزئية بعدد 7 ألاف و 527 طرد بوزن إجمالي 1567 طن و 605 كيلو جرام .

كما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو الماضي 13 مليون و 385 ألف جنيهاً و إجمالي الغرامات81 ألف جنيه .

فيما بلغ إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال نفس الفترة حوالى 91 مليون 646 ألف جنيه ألف جنيه .

وبلغت الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة خلال يوليو 2022 نحو 534 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي رسم الموارد المالية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية 2 مليون و 255 ألف جنيه .

وخلال نفس الفترة بلغ إجمالى قيمة صادرات جمارك الدخان بالقاهرة حوالى مليون و 705 ألف جنيه ،وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو الماضى 107 مليون و 924 ألف جنيه .