جمارك الدخان بالقاهرة تحقق إيرادات قدرها 164.7 مليون جنيه خلال أغسطس الماضي

حققت إدارة جمارك الدخان بالقاهرة ايرادات خلال شهر أغسطس المنصرم قدرها 164.7 مليون جنيه، وذلك حسب محمدإابراهيم مصطفى مدير عام الادارة العامة لجمارك الدخان.

وأضاف أنه بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، خلال شهر أغسطس الماضي 414 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 40 ألف و 709 طرد بوزن إجمالي 1275 طن و571 كيلو جرام .

وتم الإفراج خلال شهر أغسطس 2022 عن 165 شـهادة سحب جزئية بعدد 11 ألف و 570 طرد بوزن إجمالي 2444 طـن و404 كيلو جرام .

كما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر أغسطس الماضي 20 مليون و 166 ألف و 530 جنيهاً و إجمالي الغرامات 291 ألف جنيه .

فيما بلغ إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال نفس الفترة حوالى 140 مليون و 44 ألف جنيه .

وبلغت الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة خلال أغسطس 2022 نحو 807 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي رسم الموارد المالية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية 3 مليون و 419 ألف جنيه .

وخلال أغسطس 2022 بلغ إجمالى قيمة صادرات جمارك الدخان بالقاهرة حوالى 8 مليون و 482 ألف جنيه ، وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو الماضى 164 مليون 759 ألف جنيه .