جمارك الإسكندرية: 53.6% تراجعا في واردات السيارات

أحمد عوض: تراجعت واردات سيارات الركوب، عبر منفذ جمارك سيارات الإسكندرية، بنسبة 53.6 % مسجلة 38 ألف وحدة خلال التسعة أشهر الماضية، مقابل 82 ألف خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك.وحصلت "المال" على نسخة من تقرير مصلحة الجمارك، فشهدت حجم الحصيل

أحمد عوض:



تراجعت واردات سيارات الركوب، عبر منفذ جمارك سيارات الإسكندرية، بنسبة 53.6 % مسجلة 38 ألف وحدة خلال التسعة أشهر الماضية، مقابل 82 ألف خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك.

وحصلت “المال” على نسخة من تقرير مصلحة الجمارك، فشهدت حجم الحصيلة الجمركية للسيارات عبر منفذ جمرك الإسكندرية، نموًا بنسبة 9.5% خلال فترة التسعة أشهر الماضية، مسجلة 4.3 مليار جنيه مقارنة بـ 3.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2016.

وقفزت حجم الإعفاءات الجمركية علي سيارات الركوب، بنسبة 66.5 % لتصل إلى 2.5 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار؛ وفقًا لأحكام اﻷتفاقيات الدولية “الشراكة اﻷوروربية وأغادير و تركيا”.

وبحسب بيانات الجمارك؛ شهدت قيمة واردات السيارات، ارتفاعًا بنسبة 7.9% مسجلة 9 مليار جنيه، مقابل 8.4 مليار.

من جهته أكد مصدر بمصلحة الجمارك، أن حجم واردات السيارات تشهد تحسنا ملحوظا خلال فترة الثلاثة أشهر الماضية،لتتجاوز عدد 5 آلاف وحدة مقارنة بمتوسط اﻷشهر السابقة لها، لتتراوح مابين 3 و 3.5 ألف سيارة.

وأشار إلى أنه بالرغم من تراجع حجم واردات السيارات خلال التسعة أشهر الماضية، ألا وأن حجم الحصيلة الجمركية تشهد أعلى معدلاتها، بفضل ارتفاع قيمة التعريفة الجمركية المحصلة عن السيارات.

وتوقع أن تصل إجمالي الحصيلة الجمركية للسيارات عبر منفذ جمرك اﻷسكندرية، إلى 6 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.

وبحسب بيانات الجمارك؛ أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، خلال شهر سبتمبر، عن 5252 سيارة ركوب، بقيمة بلغت مليار و 330 مليونا و 922 ألفا و 781 جنيه.

وبلغ إجمالي الرسوم الجمركية و الغرامات المحصلة عن تلك السيارات، نحو 481 مليون و 832 ألف و 25 جنيه -موزعة كالتالي؛ 190 مليون و 441 ألف و 829 جنيه رسوما جمركية، ومبلغ 237 مليونا و 338 ألف و384 جنيه ضريبة القيمة المضافة، ويقدر رسم التنمية عن تلك السيارات بـ 54 مليونا و51 ألفا و 812 جنيه.

كما بلغت إجمالي الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير، نحو 366 مليونا و 454 ألفا و152 جنيها.

في سياق آخر، أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 490 رسالة قطع غيار سيارات خلال نفس الشهر، بقيمة بلغت 442 مليونا و 783 ألفا و 743 جنيه.

وبلغت إجمالي الرسوم الجمركية المحصلة عن تلك الرسائل، 58 مليون و289 ألف و562 جنيه، فيما تقدر الإعفاءات الجمركية عنها بـ 15 مليونا و628 ألف و 801 جنيه.

يشار إلى أن منفذ جمرك سيارات اﻷسكندرية من المنافذ الرئيسية، في اﻷفراج عن النسبة اﻷكبر من سيارات الركوب، بنسبة تصل إلى 70% من إجمالي عدد السيارات المفرج عنها بمختلف المنافذ الجمركية.

ويوضح الجدول التالى، إحصائيات منفذ جمارك سيارات الإسكندرية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي من 2016 و2017:

المسلسل ورادات2016 ورادات 2017 نسبة التغير% عدد السيارات 82.045 38.031 -53.6 القيمة الاستيرادية 8.496.228.484 9.170.744.890 7.9 الإعفاءات الجمركية 1.535.901.318 2.557.820.383 66.5 الحصيلة الجمركية 3.955.598.115 4.334.433.766 9.5

إعداد – المال المصدر: بيانات مصلحة الجمارك