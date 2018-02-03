جمارك الإسكندرية: 16% ارتفاعا بواردات السيارات في يناير

أحمد عوضارتفعت حجم واردات السيارات عبر منفذ جمرك اﻷسكندرية، بنسبة 16.2% - لتصل إلي 5250 سيارة مقابل 4543 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.ووفقا للبيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك، والتي حصلت "المال" علي نسخة منها، فإن قيمة واردات السيارات المفرج عنها - بلغت مليار و 301 مليونا و 842 ألفا و 2

أحمد عوض

ارتفعت حجم واردات السيارات عبر منفذ جمرك اﻷسكندرية، بنسبة 16.2% – لتصل إلي 5250 سيارة مقابل 4543 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للبيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك، والتي حصلت “المال” علي نسخة منها، فإن قيمة واردات السيارات المفرج عنها – بلغت مليار و 301 مليونا و 842 ألفا و 243 جنيها، وسجلت الحصيلة الجمركية ارتفاعا لتصل إلي 476 مليونا و 24 ألفا و 295 جنيها، مقارنة بـ 181 مليونا و620 ألفا و 697 جنيه.

وقدرت حجم اﻷعفاءات الجمركية عن تلك السيارات، بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير قيمة 380 مليونا و 821 ألف و859 جنيها، كما أفرجت اﻷدارة العامة لجمارك سيارات اﻷسكندرية؛ عن 420 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 403 مليونا و 363 ألف و 483 جنيها.، لتبلغ إجمالي الرسوم الجمركية والضريبية نحو 71 مليون و 582 الفاً و 114 جنيها.

في حين أفرجت جمارك اﻷسكندرية خلال نفس الشهر، عن 696 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة بلغت 554 مليونا و 144 ألفا و 798 جنيها، محصلة عنها 90 مليون و 343 ألف و 487 جنيها رسوما جمركية، كما قدرت الرسوم الجمركية المعفاة عن تلك الرسائل قيمة 15 مليونا و 612 ألف و 174 جنيها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فضل عدم ذكر اسمه، أن الحصيلة الجمركية للسيارات شهدت ارتفاعا خلال يناير 2018؛ نتيجة زيادة الحصص الاستيرادية لشركات السيارات من الموديلات الجديدة، باﻷضافة إلى دخول علامات تجارية جديدة بالسوق، مؤكدا أن نسب معدلات اﻷفراج عن المركبات من جانب الوكلاء تشهد زيادة حالية مقارنة بالفترات السابقة.

وتوقع أن تشهد واردات السيارات نموا بنسب تتراوح ما بين 10 و20%؛ تزامنا مع ارتفاع الطلب واستقرار أسعار الصرف والدولار الجمركي.

من جانبه، أشار محمود حماد نائب رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إلي أن مبيعات سوق السيارات ستستمر في التحرك النسبي تزامنا مع ثبات اﻷسعار، موضحا أن الزيادات السعرية التي أقرتها الشركات سابقا – كانت العامل الرئيسي في انخفاض حجم الطلب وتراجع المبيعات من خلال فقد شريحة من المستهلكين اقتناء سيارة.

وتوقع حماد، أن تتجه شركات السيارات إلي إعادة النظر في سياستها التسعيرية بالنسبة لطرازاتها، من خلال تخفيض هوامش الربحية لها – التي تجاوزت 3 أضعاف خلال الفترة الماضية، وذلك محاولة لارتفاع حجم الطلب لمستوياتها السابقة.

ويوضح الجدول التالي، إحصائيات منفذ جمرك اﻷكندرية خلال يناير 2017 و2018:



