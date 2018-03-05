جمارك الإسكندرية: واردات السيارات ترتفع بنسبة 41.6%

أحمد عوضقفزت حجم واردات السيارات عبر منفذ جمرك الإسكندرية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بنسبة بلغت 41.6% - لتصل إلى 12 ألفا و710 سيارات مقابل 8 آلاف و973 وحدة خلال نفس الفترة ذاتها من العام الماضي.ووفقا للبيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك، التي حصلت "المال" على نسخة منها، فإن قيمة واردات ا

أحمد عوض

قفزت حجم واردات السيارات عبر منفذ جمرك الإسكندرية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بنسبة بلغت 41.6% – لتصل إلى 12 ألفا و710 سيارات مقابل 8 آلاف و973 وحدة خلال نفس الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا للبيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك، التي حصلت “المال” على نسخة منها، فإن قيمة واردات السيارات المفرج عنها- بلغت 2 مليار و992 مليونا و195 ألفا و234 جنيها، كما سجلت الحصيلة الجمركية للسيارات ارتفاعا بنسبة 120% – لتصل إلى مليار و106 ملايين و108 آلاف و185 جنيها مقارنة بـ500 مليون و901 ألف و 452 جنيها.

وقدرت حجم الإعفاءات الجمركية عن تلك السيارات، بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير قيمة 779 مليونا و813 ألفا و378 جنيها، كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك سيارات الإسكندرية؛ عن 1212 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار، بقيمة بلغت 877 مليونا و278 ألفا و480 جنيها، لتبلغ إجمالي الرسوم الجمركية والضريبية عنها نحو 168 مليونا و318 ألفا و853 جنيها.

كما أفرجت جمرك سيارات الإسكندرية؛ عن 1255 رسالة قطع غيار سيارات – بقيمة بلغت مليارا و74 مليونا و12 ألفا و641 جنيها، محصلة عنها 173 مليونا و115 ألف جنيه رسوما جمركية، كما قدرت الرسوم الجمركية المعفاة عن تلك الرسائل قيمة 35 مليونا و278 ألفا و474 جنيها.

وأكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أن حصيلة السيارات قفزت للضعف خلال الشهرين الماضيين مقارنة بديسمبر ونوفمبر 2017؛ بفضل زيادة حجم واردات السيارات بمختلف شرائحها من جانب الشركات والوكلاء المحليين، متوقعا أن نمو الحصيلة الجمركية للسيارات بنسب تتراوح ما بين 40 و50% خلال النصف الاول من العام.

كما أكد على دخول علامات جديدة من شرائح سيارات الركوب الخاصة “الملاكي” بالسوق – كان من أبرزها سيارات “domy، change” خلال الشهرين الماضيين، موضحا أنه يتوافر حاليا شحنات من سيارات تلك الماركات بالمنطقة الحرة باﻷسكندرية – ولم يتم الإفراج عنها حتى الآن.

ويرى مصطفى محمد مدير عام شركة بودي جروب – وكلاء كيمبو وشانجي، أن تشهد واردات السيارات ارتفاعا فى ظل ثبات التعريفة الجمركية “الدولار الجمركي، بالإضافة إلى زيادة حجم الطلب على السيارات، موضحا أن الفترات السابقة شهدت اضطرابات داخل سوق السيارات ممثلة في الارتفاعات المتتالية للأسعار، مما تسبب انخفاض الطلب وتراجع مبيعات السيارات لمستويات قياسية.

وأكد أن شركته اتجهت إلى تثبيت أسعار طرازاتها مؤخرا بهدف عودة القوة الشرائية مرة أخرى، ولتعظيم حجم الإيرادات.

وأرجع محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، زيادة حجم واردات السيارات خلال الشهرين الماضيين؛ إلى سعي عدد من الوكلاء المحليين إلى زيادة حصتهم اﻷستيرادية من السيارات بهدف تقليص قوائم اﻷنتظار والقضاء على “اﻷوفر برايس” – الذي يتم تحصيله على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار.

ويشار إلى أن منفذ جمرك سيارات الإسكندرية يعتبر من المنافذ الرئيسية التي تستحوذ على الحصة اﻷكبر من إجمالى السيارات المفرج عنها بمختلف المنافذ؛ إذ تتراوح ما بين 70 و 85%.

ويوضح الجدول التالي، إحصائيات منفذ جمرك الإسكندرية خلال شهري يناير وفبراير 2017 و2018:





المسلسل 2017 2018 معدل التغيير% عدد السيارات 8973 12710 41.6 القيمة الاستيرادية 2.177.621.257 2.992.195.234 37.4 الإعفاءات الجمركية 636.634.021 779.813.378 22.4 الحصيلة الجمركية 500.901.452 1.106.108.185 120

إعداد – المال المصدر: مصلحة الجمارك

