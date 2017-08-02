جمارك الإسكندرية تفرج عن 3918 سيارة

مها ابو ودنأفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 3918 سيارة ركوب «ملاكي» بقيمة بلغت 966 مليونا و 606 ألفا و 926 جنيها خلال شهر يوليو 2017.وقد بلغت حجم الرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 411 مليون و123 ألف و 146 جنيها، فيما تقدر حجم الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه ال

مها ابو ودن

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 3918 سيارة ركوب «ملاكي» بقيمة بلغت 966 مليونا و 606 ألفا و 926 جنيها خلال شهر يوليو 2017.

وقد بلغت حجم الرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 411 مليون و123 ألف و 146 جنيها، فيما تقدر حجم الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 261 مليونا و 102 ألفا و 328 جنيها.

ووفقًا لبيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك ؛ فقد تم الإفراج عن 395 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 286 مليونا و 300 ألف و 360 جنيها، لتبلغ إجمالي الرسوم والضرائب والغرامات المحصلة عنها 48 مليون و 669 الفاً 896 جنيها ، وقد سجلت حجم الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 28 مليونا و 286 ألف و 17 جنيها.

كما تم الإفراج عن 630 رسالة قطع غيار سيارات خلال نفس الشهر بقيمة بلغت 571 مليونا و 160 ألفا و 721 جنيها، لتبلغ حجم الرسوم الجمركية المحصلة عنها 19 مليونا و 533 ألف و 608 جنيها، لتصل حجم الرسوم والضرائب والغرامات عنها الي 72 مليون و 756 ألف و 531 جنيها،في حين بلغت الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 17 مليونا و 544 ألف جنيها.

