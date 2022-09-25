«جمارك الإسكندرية» تفرج عن 12.5 ألف سيارة

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» عن إنهاء الإجراءات الجمركية للافراج عن 12 ألفًا و500 سيارة من مختلف الماركات بميناء الإسكندرية، خلال الأسبوع الماضى من إجمالى نحو 15 ألف كانت مكدسة بالميناء.

وأضافت أنه تم بدء تنفيذ أعمال الإفراجات بعد صدور قرارات وزارة المالية وتعليمات البنك المركزى الجديدة، التى صدرت مساء يوم الثلاثاء الماضى.

وكان البنك المركزى أقر منتصف الأسبوع الماضى حزمة ضوابط لإنعاش آمال المصنعين والشركات فى حل مشكلة الاستيراد وتعطل الشحنات، يمكن الاستفادة منها فى تدبير العملة الأجنبية منها أرصدة الشركة الأم، أو تحويلات من الخارج ناتجة عن توزيع أرباح، أو استخدام النقد الأجنبية بحسابات الشركاء أو المساهمين أو الكيانات الشقيقة أو التابعة القائمة فى البنوك المحلية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم أيضًا إنهاء إجراءات الإفراج عن بضائع بقيمة 1.2 مليار دولار خلال نفس الأسبوع، وبالتالى تراجع حجم المكدس من 2.6 مليار، ليسجل بنهاية يوم الخميس المنصرم 1.4 مليار، ومتوقع خروج كافة الشحنات قريباً.

يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن نهاية أغسطس الماضى عن حزمة من الآليات الحكومية لتسهيل عملية الاستيراد، أبرزها وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين، والسماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.