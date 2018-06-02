جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بقيمة 3.1 مليار جنيه فى مايو

مها أبوودن أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر مايو عن سيارات ملاكى ونقل ورسائل قطع الغيار بحوالى 3 مليارات و 13 مليونا و 943 ألفا و 672 جنيه، منها 7659 سيارة ركوب «ملاكي»مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت…

مها أبوودن

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر مايو عن سيارات ملاكى ونقل ورسائل قطع الغيار بحوالى 3 مليارات و 13 مليونا و 943 ألفا و 672 جنيه، منها 7659 سيارة ركوب «ملاكي»مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليارا و 803 ملايين و 829 ألفا و 51 جنيها.

وقد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 280 مليونا و 722 ألفا و 50 جنيها، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 341 مليونا و 667 ألفا و 125 جنيها، فيما بلغ رسم التنمية المحصل عنها 75 مليونا و 815 ألفا و 597 جنيها.

وبذلك يكون إجمالى الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات خلال مايو 2018 نحو 698 مليونا و 204 آلاف و 772 جنيها.

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 519 مليونا و 57 ألفا و 824 جنيها.

على جانب آخر وخلال نفس الشهر أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 624 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارا بقيمة بلغت 509 مليونا و 128 ألفا و 78 جنيها.

ووصلت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها إلى 18 مليونا و 174 ألفا و 521 جنيها وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مبلغ 73 مليونا و 827 ألفا و 727 جنيها، وبلغ إجمالا الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات 92 مليونا وألفين و 248 جنيها.

فيما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 52 مليونا و 362 ألف و 527 جنيها.

كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 690 رسالة قطع غيار سيارات خلال نفس الشهر بقيمة بلغت 700 مليونا و 986 ألفا و 543 جنيها.

وقد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 19 مليونا و 436 ألفا و 789 جنيها وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 58 مليونا و 178 ألف و 965 جنيها، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة عنها 77 مليون و 615 ألف و 754 جنيه

كما وصلت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل إلى مبلغ 22 مليونا و 643 ألفا و 21 جنيها.

وخلال شهر مايو 2018 أيضا تم تحصيل رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية بمبلغ 188 مليون و 252 ألف و 297 جنيها.

بإجمالي ضرائب ورسوم جمركية محصلة عنها بمبلغ 318 مليونا و 333 ألف 360 جنيها وإجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 473 مليونا و 673 ألف و 817 جنيها وإجمالي رسم التنمية 75 مليونا و 815 ألفا و 597 جنيها وإجمالى الرسوم والغرامات الأخرى 188 مليون و 252 ألف و 297 جنيها.

ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر مايو 2018 حوالى مليار 56 مليون و 75 ألف و 71 جنيه.

وفى الوقت نفسه يبلغ إجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال شهر مايو 2018 حوالى 594 مليونا و 63 ألف و 372 جنيه.