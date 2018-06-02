جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بقيمة 3.1 مليار جنيه فى مايو

مها أبوودن
أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر مايو عن سيارات ملاكى ونقل ورسائل قطع الغيار بحوالى 3 مليارات و 13 مليونا و 943 ألفا و 672 جنيه، منها 7659 سيارة ركوب «ملاكي»مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليارا و 803 ملايين و 829 ألفا و 51 جنيها.
وقد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 280 مليونا و 722 ألفا و 50 جنيها، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 341 مليونا و 667 ألفا و 125 جنيها، فيما بلغ رسم التنمية المحصل عنها 75 مليونا و 815 ألفا و 597 جنيها.
وبذلك يكون إجمالى الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات خلال مايو 2018 نحو 698 مليونا و 204 آلاف و 772 جنيها.
كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 519 مليونا و 57 ألفا و 824 جنيها.
على جانب آخر وخلال نفس الشهر أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 624 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارا بقيمة بلغت 509 مليونا و 128 ألفا و 78 جنيها.
ووصلت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها إلى 18 مليونا و 174 ألفا و 521 جنيها وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مبلغ 73 مليونا و 827 ألفا و 727 جنيها، وبلغ إجمالا الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات 92 مليونا وألفين و 248 جنيها.
فيما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 52 مليونا و 362 ألف و 527 جنيها.
كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 690 رسالة قطع غيار سيارات خلال نفس الشهر بقيمة بلغت 700 مليونا و 986 ألفا و 543 جنيها.
وقد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 19 مليونا و 436 ألفا و 789 جنيها وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 58 مليونا و 178 ألف و 965 جنيها، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة عنها 77 مليون و 615 ألف و 754 جنيه
كما وصلت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل إلى مبلغ 22 مليونا و 643 ألفا و 21 جنيها.
وخلال شهر مايو 2018 أيضا تم تحصيل رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية بمبلغ 188 مليون و 252 ألف و 297 جنيها.
بإجمالي ضرائب ورسوم جمركية محصلة عنها بمبلغ 318 مليونا و 333 ألف 360 جنيها وإجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 473 مليونا و 673 ألف و 817 جنيها وإجمالي رسم التنمية 75 مليونا و 815 ألفا و 597 جنيها وإجمالى الرسوم والغرامات الأخرى 188 مليون و 252 ألف و 297 جنيها.
ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر مايو 2018 حوالى مليار 56 مليون و 75 ألف و 71 جنيه.
وفى الوقت نفسه يبلغ إجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال شهر مايو 2018 حوالى 594 مليونا و 63 ألف و 372 جنيه.