الإسكندرية

«جمارك الإسكندرية» تعدم 6 حاويات بواقع 33 طن «مهمل» و5906 زجاجات مشروبات روحية

تم الإعدام على نفقة التوكيلات الملاحية خاصة توكيل MSC السويسري، وكوسكو الصيني
السيد فؤاد 8:22 م, الأثنين, 31 يناير 22 8:22 م, الأثنين, 31 يناير 22

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انتهت مصلحة الجمارك، خلال الأيام الأخيرة، من إعدام 6 حاويات مقاس 40 قدمًا مشمولها عبارة عن 1050 جوال ورق أشجار غار بوزن قائم 33 طنًّا، والتى سبق أن ضبط فيها 125 طرد لفات وطرب من مخدر الحشيش بوزن 2 طن و525 كيلوجرامًا مخبأة داخل أجولة الخيش التى تحتوي على ورق أشجار الغار.

وصرّح مصدر مسئول بجمارك الإسكندرية بأنه تم الإعدام عبر موظفي مصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية، برئاسة الدكتور قدري هابيل المدير العام السابق للإدارة العامة للحركة بميناء الإسكندرية، والدكتور وجيه لطفي مدير إدارة حاويات الإسكندرية السابق.

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وأكد المصدر أنه تم إعدام مخدر الحشيش، الخميس الماضي، بمعرفة لجنة جمركية برئاسة يحيى مسعود سعداوى رئيس لجنة الإعدام، وعضوية كل من السيد أحمد حافظ ، ومحيي الدين أحمد، وعاشور إلياس أحمد، وتم الإعدام فى مزرعة 6 أكتوبر التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية- قطاع الأمن الغذائى.

وتابع أنه تقرَّر، فجر الخميس الماضي، أيضًا إعدام 5906 زجاجات مشروبات روحية متنوعة مشمول 10 قيد مهمل من سنوات مختلفة؛ بمعرفة لجنة جمركية برئاسة ياسر شحاتة عبد اللطيف مأمور حركة بالإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية، وعضوية محمد كمال محمد مأمور الأمن الجمركى، وتم الإعدام فى مركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطِرة.

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ولفت إلى أنه باشر عملية الإعدام لجنة من قِبل الشرطة بالإسكندرية، بالإضافة إلى تحمل تكلفة الإعدام للتوكيلات الملاحية، خاصة توكيل MSC السويسري، وكوسكو الصيني.

وأكد مسئول جمارك الإسكندرية أن أعمال التخلص من المهمل تأتي في ضوء توصيات الاجتماعات التنسيقية بمجلس الوزراء لمجموعة العمل المشكَّلة برئاسة اللواء أمين عام مجلس الوزراء لبحث ومتابعة الخطوات المتخَذة لتنفيذ تكليفات رئاسة الجمهورية بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة فى الموانئ والمنافذ الجمركية للتخلص من البضائع والرواكد المقيدة “مهمل”؛ لإنهاء حالة التكدس فى الموانئ.

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وأوضح أن التركيز فى تنفيذ جميع تلك التوصيات على ميناءي الإسكندرية والدخيلة كأولوية قصوى، وبوضع هذه التوصيات والتكليفات موضع التنفيذ بمعرفة محمد معيط وزير المالية، والشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد القرنشاوى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية.

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بقلم السيد فؤاد

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