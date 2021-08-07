جمارك الإسكندرية تضبط محاولتي تهرب لمستلزمات طبية ووحدتي تحكم كهربائية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب، دعم عمليات بالإسكندرية بإشراف أحمد صدقي مدير إدارة المكافحة بالمنطقة الغربية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي والإدارة العامة للأمن الجمركي برئاسة طلعت مراد من ضبط محاولتي تهرب جمركى لمستلزمات طبية ووحدتى تحكم كهربائية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى المحاولة الأولى، وبناءً على إخبارية مقدمة من أحمد صدقي مدير المكافحة بالمنطقة الغربية بمحاولة إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم 770020926 الواردة من تركيا.

وتم تشكيل لجنة من محمد الشباسي مأمور حركة ومصطفى حجاج مأمور تعريفة وصلاح محمود وعوني العمرى مفتشي المكافحة لتنفيذ الإخبارية فتبين وجود 6 طرود بها 1725 قطعة بنط حفر أسنان مرقوم الصنف dc5900 منشأ تركيا .

وبلغت الرسوم المعرضة للضياع 120 ألف جنيه وفي المحاولة الثانية وبالتنسيق مع مجمع مرغم برئاسة إبراهيم عبدالله وإدارة الأمن الجمركي تم ضبط محاولة للإفراج عن أصناف غير مدرجة بالمستندات ضمن مشمول بوليصة شحن رقم 21042555 والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 3 طرد مصنوعات من لدائن منشأ الصين .

وتم تشكيل لجنة ضمت وليد صلاح الدين مدير إدارة الحركة والسيد رشدي مدير التعريفة وصلاح محمود وعوني العمرى مفتشي المكافحة ومحمد محمود أمن جمركي فتبين وجود وحدتى تحكم كهربائية غير مدرجة بالمستندات .

وبلغت الرسوم المعرضة للضياع 110 ألف جنيه .وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى 18 و 25 لسنة 2021 وحررهما أحمد فاروق وأحمد الشرشابي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد وإحكام الرقابة على الإيداعات والمنافذ الجمركية.