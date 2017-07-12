جمارك الإسكندرية تضبط محاولتى تصدير وهمي لبضائع مرفوضة رقابيًّا

مها أبو ودنتمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، برئاسة ممدوح جابر، مدير عام الجمرك من ضبط محاولتى إعادة تصدير وهمي لبضائع مرفوضة رقابيًّا بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحتة التنفيذية رقم 10 لسنة 2006 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1978 واللائحة المنفذة لأحكام الاست

مها أبو ودن

تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، برئاسة ممدوح جابر، مدير عام الجمرك من ضبط محاولتى إعادة تصدير وهمي لبضائع مرفوضة رقابيًّا بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحتة التنفيذية رقم 10 لسنة 2006 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1978 واللائحة المنفذة لأحكام الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005





في المحاولة الأولى وأثناء معاينة مشمول شهادة إعادة التصدير رقم 24730 لسنة 2017 باسم شركة أ . ل . أ وهو عبارة عن جزء من شهادة الوارد نهائى رقم 326 لسنة 2017 من جمرك العين السخنة لنفس الشركة والصنف مشترك كهرباء وتم رفض عدد 4000 مشترك رقابيًّا من قِبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ لعدم مطابقة المواصفات.

وبمعاينة المشمول تبيَّن وجود عجز في العدد المصدر بعدد 1956 مشتركًا كهربائيًّا،

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر التهريب رقم 16 لسنة 2017، وطلب صاحب الشأن التصالح مع الجمارك وسدَّد مبلغ 72 ألفًا و880 جنيهًا.

وفي المحاولة الثانية وأثناء معاينة مشمول شهادة إعادة التصدير رقم 625 بتاريخ سنة 2017 باسم شركة م . ا . خ، والصنف عبارة عن أدوات تجميل مرفوضة رقابيًّا أيضًا تبيَّن وجود عجز في بعض الأصناف، وزيادة في أصناف أخرى، وقُدرت قيمة العجز بمبلغ 110 آلاف و798 جنيهًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل التعويضات والغرامات المقرَّرة.

وتم الكشف والمعاينة بلجنة برئاسة أحمس كامل بكري مدير الجمرك، والأستاذ طه مرسي سعد زينة مدير المكب الفني، ومن الأستاذ محمد مرسي محمود مدير إدارة الحركة، والأستاذ محمد علي هيكل مدير إدارة الحركة، والأستاذ أمير إبراهيم جندى، والأستاذ نبيل عبد اللطيف مديرى الحركة، والأستاذ محمد حسانين مأمور حركة.