جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المنشطات وأدوية التخسيس ومستحضرات التجميل

تمكن جمارك الإسكندرية من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المنشطات وأدوية التخسيس ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقرار وزير الصحة وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير

فبناء على إخبارية بالاشتباه فى وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول 2 حاوية قادمة من الصين ومشمولها مستنديا عبارة عن مستلزمات منزلية بوزن قائم ٣٧ طنا.

وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية، فتبين أن فى مقدمة الحاوية عدد من الطرود التى تحتوي علي محضرات طعام ومضارب بيض منزلية كهربائية ، ووجود 1772 كرتونة بها 31 مليونا و986 ألف قرص تخسيس ومكملات و94 كرتونة بها 108 آلاف و288 قطعة من أدوات التجميل المتنوعة مخبأة داخل الحاوية .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المشمول وإبلاغ الجهات المختصة .