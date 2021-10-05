غير مصنف

جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المنشطات وأدوية التخسيس ومستحضرات التجميل

بالمخالفة لقرار وزير الصحة وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير
السيد فؤاد 12:40 ص, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 12:40 ص, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تمكن جمارك الإسكندرية من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المنشطات وأدوية التخسيس ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقرار وزير الصحة وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير

فبناء على إخبارية بالاشتباه فى وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول 2 حاوية قادمة من الصين ومشمولها مستنديا عبارة عن مستلزمات منزلية بوزن قائم ٣٧ طنا.

اقرأ أيضا  جمارك سفاجا تضبط كمية من الأقراص المخدرة

وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية، فتبين أن فى مقدمة الحاوية عدد من الطرود التى تحتوي علي محضرات طعام ومضارب بيض منزلية كهربائية ، ووجود 1772 كرتونة بها 31 مليونا و986 ألف قرص تخسيس ومكملات و94 كرتونة بها 108 آلاف و288 قطعة من أدوات التجميل المتنوعة مخبأة داخل الحاوية .

اقرأ أيضا  «التهرب الجمركى» تضبط 9 سيارات معفاة من الضرائب والرسوم بأحد معارض السيارات

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المشمول وإبلاغ الجهات المختصة .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

المال - خاص 5:25 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

إيفانتي العالمية توقع اتفاقية شراكة مع «MCS» لحلول أمن المعلومات

المال - خاص 2:52 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 30-9-2021 وعيار 21 يرتفع 6 جنيهات

عمر سالم 8:58 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

شركة «Flat6Labs» تعلن عن الإغلاق الثاني للصندوق التونسي «أنافا للتمويل الأساسي»

محمود جمال 11:01 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

بنوك استثمار: نظرة إيجابية لأوراسكوم للاستثمار بفضل بيع أصول فى البرازيل وباكستان

منى عبدالباري 6:50 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

سعر الدينار الكويتي يواصل الثبات بنهاية التعاملات في البنوك

فاطمة إمام 9:27 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21