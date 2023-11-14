جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تلاعب بمستندات للتهرب من سداد الضرائب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للتفتيش بجمارك الإسكندرية برئاسة عصام الدين أحمد بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة برئاسة عادل حسين من ضبط محاولة تلاعب في المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية.

فبناء على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة للتفتيش العام بجمارك الإسكندرية مفادها محاولة شركة ا.ب.ا بالتلاعب فى المستندات وإدراج الصنف الواردة على أنها ثلاجات عرض للمحال التجارية بقصد التهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتحقيق الإخبارية من علاء كامل مدير إدارة الحركة ومحمود داوود مدير إدارة التعريفات بالإدارة العامة للتنسيق ودعم العمليات وأحمد عماد علام رئيس قسم التفتيش العام وسليمان محمد الحوتى رئيس قسم التفتيش العام فتبين بالمعاينة الفعلية أن الصنف الوارد عبارة عن فريزرات أفقية تخضع لضريبة الجدول بفئة 8% وليست ثلاجات عرض كما هو مدرج بالمستندات وأن الشركة قامت بذلك بقصد التهرب من سداد ضريبة الجدول المقررة على صنف الفريزرات ، مجمدات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير تحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة .

وبلغ فرق الضرائب والرسوم حوالى 328 ألف و256 جنيه .

كما قام صاحب الشأن بسداد التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ 656 ألف و114 جنيه ليبلغ إجمالى المبلغ 984 ألف و370 جنيه .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.