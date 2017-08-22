جمارك الإسكندرية تضبط مجموعة من القطع المشتبه فى أثريتها

مها أبو ودن تمكّن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بالإسكندرية، برئاسة ممدوح جابر، مدير عام جمارك الصادر، من ضبط محاولة تهريب مجموعة من القطع والمقتنيات المشتبه فى أثريتها، بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 19

مها أبو ودن





تمكّن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بالإسكندرية، برئاسة ممدوح جابر، مدير عام جمارك الصادر، من ضبط محاولة تهريب مجموعة من القطع والمقتنيات المشتبه فى أثريتها، بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على شهادات الصادر تم الاشتباه فى مشمول البيان الجمركى رقم 33639 لسنة 2017 صادر نهائى باسم شركة أ . ش المصدرة إلى السعودية والصنف المصدر طبقًا للمستندات عبارة عن 56 طرد أسقف معلقة من الألومنيوم ومصنوعات يدوية من نحاس بوزن 2.3 طن.

وبالكشف والمعاينة المبدئية تبين وجود كمية من الأسقف المعلقة من الألومنيوم داخل كراتين صغيرة وحديثة الصنع و3 صناديق خشبية بها 242 قطعة معدنية من النحاس قديمة الصنع.

وتم إخطار الوحدة الأثرية للمنافذ البحرية بالإسكندرية وتشكيل لجنة مشتركة من الجمارك والوحدة الأثرية للمنفذ البحرية للكشف والمعاينة، حيث أوضحت اللجنة فى تقريرها أن الأسقف المعلقة والستائر المعدنية من الألومنيوم حديثة الصنع، وأنه يوجد 3 صناديق خشبية الصندوق الأول به 91 قطعة عبارة عن 65 طبقًا من المعدن متوسط الحجم دائرى الشكل قطره 20 سم و24 إناء من المعدن مختلف الأشكال بشكل أبريل وأوان و2 مبخرة من المعدن. والصندوق الثانى به 75 قطعة معدنية عبارة عن أباريق وأوان من المعدن مختلفة الأشكال والأحجام. والصندوق الثالث به 76 قطعة معدنية أيضًا عبارة عن أباريق وأوان من المعدن مختلفة الأشكال والأحجام.

وأوصت اللجنة فى تقريرها بالحفاظ على الصناديق الخشبية الثلاثة ومحتوياتها لحين تشكيل لجنة عليا متخصصة فى آثار العصور الإسلامية نظرًا لصفة القدم الغالبة على القطع الموجودة وتحديد ماهيتها الأثرية.