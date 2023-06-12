جمارك الإسكندرية تحصل 11.9 مليار جنيه ضرائب ورسوم خلال مايو

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية برئاسة الأستاذ أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية عن مشمول حوالى 12000 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر مايو 2023 لكافة السلع الإستراتيجية والبضائع العامة مثل القمح والسكر و فول الصويا والذرة وقطع الغيار ومكونات الإنتاج والسيارات … وغيرها .

وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد خلال شهر مايو الماضي 2 مليار 920 مليون و 973 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة ورسوم الجدول 6 مليار و 589 مليون و 130 ألف جنيه كما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار 440 مليون و 879 ألف جنيه .

وخلال شهر مايو الماضى قامت الإدارة العامة الصادر بجمارك الاسكندرية بتصدير مشمول 12343 بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها ( ألمونيوم ، مواد غذائية ، إستانلس ستيل ، رخام، منتجات أخرى)، بقيمة أجمالية بلغت حوالى 237 مليار و 273 مليون و 876 ألف جنيه ، تم تحصيل رسوم الصادر عن مشمول بعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الاسكندرية بحوالى1 مليون 350 ألف جنيه .

وخلال نفس الفترة قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن عن 1012 بيان جمركي بمبلغ 8 مليون و 809 ألف جنيه كما بلغت حصيلة بيع مزادات المهمل بالإدارة العامة المهمل و البيوع بالاسكندريه حوالى 21 مليون و7 آلاف جنيه .

وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مايو 2023 حوالي 11 مليار و 982 مليون و 151 ألف جنيه.