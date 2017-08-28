جمارك الإسكندرية تحصد 29.7 مليون جنيه رسوم صادرات فى 6 أشهر

مها أبوودن: بلغ عدد شهادة الصادر النهائى، وشهادات إعادة تصدير التى قامت الإدارة العامة لجمارك الصادر بالإسكندرية، خلال النصف الأول من العام الجارى 28109 شهادة جمركية، بقيمة إجمالية بلغت 28.9 مليار جنيه . كما بلغ إجمالى رسم الصادر خلال نفس الفترة 29.7 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة



مها أبوودن:

بلغ عدد شهادة الصادر النهائى، وشهادات إعادة تصدير التى قامت الإدارة العامة لجمارك الصادر بالإسكندرية، خلال النصف الأول من العام الجارى 28109 شهادة جمركية، بقيمة إجمالية بلغت 28.9 مليار جنيه .



كما بلغ إجمالى رسم الصادر خلال نفس الفترة 29.7 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة خطابات الضمان الخاصة بكشوف الاستخلاص 23 مليون جنيه، ويتم التعامل اليومى مع 105 خطاب ضمان خاصة بالتوكيلات الملاحية ومقاولى النقل، بمعدل 600 كشف استخلاص وارد يوميا.

بلغ إجمالى ما تم تحصيله من غرامات من التوكيلات الملاحية من مخالفات طبقا للمادة 115 من قانون الجمارك 187.7 ألف جنيه .

وقامت الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية بتحرير 16 محضر تهريب ومخالفة تصديرية خلال نفس الفترة، منها محضر آثار ومحضر ضبط 50 طن أرز، وسكر، وفول سودانى، غيرصالح للاستهلاك الأدمى ، ومواد غذائية أخرى، وأقمشة، وشامبوهات، ومنظفات صناعية، واكسسوارات، وقطع غيار.