جمارك الأقصر تحرر 34 محضر تهرب لبضائع متنوعة يوليو الماضي

تمكنت إدارة مكافحه التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربي مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي (التزام تجاري) بالاشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد محمد عبدالعظيم ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالي من ضبط وتحرير 34 محضر ضبط جمركي لبضائع متنوعة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وذلك بمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وسوهاج وأكمنة متفرقة ( كمين منشأة العماري – البغدادي -القرنة بالأقصر – ونقطة التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي – أسيوط) .

وتشكلت لجان الضبط من محمد الليثى و عبد الجواد حمام منتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام وعصام أحمد ومحمد عبدالله وماجد نجيب وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وحسن أحمد حسن ومحمود صلاح مفتشى إدارة المكافحة والعميد وائل عبدالرحمن والرائد أحمد عبدالفتاح والرائد على طاهر من مباحث الضرائب والرسوم ، وقوة من أمناء الشرطة جابر العزب وشحات عبدالنعيم وعامر عبد الوهاب وسنوسى نصير وحسن عريان وأشرف شعبان وعبدالرحيم سعد وأحمد حسن وقوة من رجال الشرطة السريين.

كانت أغلب المضبوطات عبارة عن ( 3 سيارة معاقين ) وأسماك مدخنة ومستلزمات طبية و قطع غيار سيارات ودراجات نارية وأدوات كهربائية ومنزلية وأدوات صحية وأدوات تجميل وعطور وملابس ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس ومبيدات زراعية.

وجميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 .

وبلغت قيمة المضبوطات 804 آلاف و650 جنيها، كما بلغت الرسوم الجمركية 343 ألفا و627 جنيها.

وتم سداد جزءا من التعويض والرسوم الجمركية بمبلغ 315 ألفا و885 جنيها على ذمة قبول التصالح بعد إخطار عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.