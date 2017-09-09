جمارك أرقين تمنع سودانى من تهريب 100 ألف جنيه

مها أبوودن: تمكن رجال الوردية الأولى بجمارك منفذ أرقين، برئاسة أحمد الصاوي، أحمد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب 100 ألف جنيه، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وقانون 80 لسنة 2002 مكافحه غسيل الأموال وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. ففى أثناء إنهاء إجراءا

مها أبوودن:

تمكن رجال الوردية الأولى بجمارك منفذ أرقين، برئاسة أحمد الصاوي، أحمد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب 100 ألف جنيه، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وقانون 80 لسنة 2002 مكافحه غسيل الأموال وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الخرطوم بالأتوبيسات اشتبه عاصم رأفت، مأمور الجمرك فى الراكب “أ . أ . ع” سوداني 60 سنة، وبتفتيشه وأمتعته الشخصية تبين وجود 100 ألف جنيه مخفاة بين الملابس داخل شنطته.

وتم تسليم الراكب 5000 جنيه وهو المبلغ المسموح بحمله قانونا عند السفر من النقد المصري وتحريز باقى المبلغ.

قرر على محمد طلبه، مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 34 لسنة 2017.