جمارك أرقين تضبط محاوله تهريب عدد من السبائك الفضية

تمكن موظفو الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الفضية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه على المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغه وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناءا علي مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من الرائد أحمد ضياء بإدارة البحث الجنائي والنقيب عمرو السيد رئيس وحده المفرقعات وأيمن اسماعيل مدير اداره الامن الجمركي بأسوان مفادها اعتزام الراكب ا . ع . ا 35 سنه سوداني الجنسية تهريب عدد من سبائك الفضه.

وبالعرض على أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من هشام علي وأحمد جبريل وعمر عبد العاطي وأحمد حسن وحمدي مبارك مأمورى التفتيش بمعاونة نصر الدين رضوان لتفتيش الراكب وامتعته الشخصيه حيث تبين وجود 5 سبائك بأشكال وأحجام مختلفه يشتبه أن تكون من معدن الفضة مخبأه داخل الأتوبيس بوزن إجمالى 8 كيلو و700 جرام .

قرر أحمد مصطفي عثمان مدير الاداره العامه الجمارك اسوان والمنافذ الجمركيه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 7 لسنة 2022 وحرره محمود سليمان وقام بتحريز المضبوطات السيد علي محمد وأحمد خيري.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل فرج رئيس الإدارة المركزية الجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبيه بتشديد الرقابه علي جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي .