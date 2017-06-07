جمارك أرقين تضبط محاولتى تهريب ألبان الأطفال والأدوية المخدرة

أحبط رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين، برئاسة أحمد الصاوي أحمد، مدير الجمرك، محاولتى تهريب كمية من ألبان الأطفال والأدوية المخدِّرة، بالمخالفة لقانونى مكافحة المخدرات والصيدلة.

وكانت المحاولة الأولى في جمرك الصادر، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين إلى السودان بالأتوبيسات، اشتبه موافي محمود موافي، مأمور التفتيش، في الراكب “أ. ش. أ”، سوداني الجنسية، 25 سنة، متجه للخرطوم من منفذ أرقين، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبيَّن وجود 287 علبة لبن أطفال أصناف أبتاميل وبيديا شور وبروجرس بوزن 400 جرام لكل علبة مخبأة داخل كراتين الشاى والبسكويت بعيدًا عن أعين رجال الجمارك. وبلغت قيمة التعويض المستحَقّة ٤٠ ألف جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرُّب جمركى رقم 7 لسنة 2017.

وكانت المحاولة الثانية في جمرك الوارد، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين بالأتوبيسات من السودان اشتبه عاصم رأفت، مأمور التفتيش، في الراكب “أ. م. ب”، 59 سنة، قادم من الخرطوم لمنفذ أرقين، وبتفتيشه تبيَّن وجود 70 حقنة كيتامين و144 أمبول بيثيدين إنجكشن و51 سرنجة بالحقنة EP REX مخفاة داخل أكياس حنة زنة 1 كيلوجرام محكمة الغلق بتقفيل مصنع الحنة. وتم تقدير التعويض المستحَق بمبلغ 144600 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 9 لسنة 2017.