جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن رجال الجمارك باللجنة الجمركية الثانية بمعبر أرقين برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وبناء على مذكرة معلومات من الرائد أحمد ضياء رئيس وحدة المباحث وسلطان فتحى مأمور الأمن الجمركى بالمعبر مفاداها اعتزام الراكب م . ا . آ سودانى الجنسية تهريب كمية من الأدوية البشرية في الأتوبيس المتجهه إلى الخرطوم .

وقام حمدى محمد مكى مدير الجمرك بتشكيل لجنة من ممدوح محمود وحسين عبد اللاه ومحمود رشدى مأمورى الجمرك وأحمد الطيب مأمور التعريفة لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 495 شريط دوفاستون 10 مجم و96 أمبول fostimon و516 شريط cyclo_progynova داخل أمتعته الشخصية.

وبلغت قيمة المضبوطات 136 ألفا و758 جنيها، وقرر أحمد مصطفي عثمان مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 17 لسنة 2022 وحرره محمود عابد مأمور الجمرك.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وعمر على محمد خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.