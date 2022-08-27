جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي

تمكنت اللجنة الجمركية الثانية بمعبر أرقين برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمارك من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبى بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 وقانون غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

فبناءً على مذكرة معلومات من الرائد محمود المليس رئيس وحدة المباحث وعبد الفتاح عبده مسئول الأمن الجمركى وأيمن احمد اسماعيل مدير إدارة الامن الجمركى بأسوان مفاداها اعتزام الراكبة ن . م . ع سودانية الجنسية تهريب كمية النقد المصرى والأجنبى حال سفرها في الأتوبيس إلى الخرطوم.

وبالعرض على حمدى محمد مكى مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد وحسين عبد اللاه ومحمود رشدى مأمورى الجمرك والسيد أحمد الطيب مأمور التعريفة لتفتيش أمتعتها الشخصية فتبين وجود 96 ألف جنيه و97 ألفا و930 ريال سعودي و3 آلاف و840 درهما إماراتيا داخل أمتعتها الشخصية .

قرر أحمد مصطفى عثمان مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 12 لسنة 2022 وحرره محمود مختار .

يأتى ذلك بناء على تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ووكيل اول وزارة المالية والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وفكيه حامد محمد مدير عام الأمن الجمركى بالمنطقة الجنوبية والوسطى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.