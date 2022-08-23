جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة

تمكنت اللجنة الجمركية الثانية بمعبر أرقين برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

.فبناء على مذكرة معلومات مقدمة من الرائد محمود محمد حسن وكيل وحدة المباحث وعبد الفتاح عبده مسئول الأمن الجمركى بمعبر آرقين مفاداها اعتزام الراكب ي . ع . ي سوداني الجنسية تهريب عدد من الهواتف المحمولة أثناء قدومه في الأتوبيس من الخرطوم.

وبالعرض على حمدى محمد مكى مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد وحسين عبد اللاه ومحمود رشدى مأمورى الجمرك وأحمد الطيب مأمور التعريفة لتفتيش حقائبه فتبين وجود ٦٠ هاتف محمول ماركة ريلمى c11 مخبأة داخل امتعته الشخصية .

وقرر أحمد مصطفى عثمان مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١١ لسنة ٢٠٢٢ وحرره محمود مختار .

يأتى ذلك بناء على تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ووكيل اول وزارة المالية والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وفكيه حامد محمد مدير عام الأمن الجمركى بالمنطقة الجنوبية والوسطى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.