جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

تمكنت اللجنة الجمركية الثاني بمعبر أرقين برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

فبناء على مذكرة معلومات من النقيب محمد عصام عبد اللاه وكيل وحدة المباحث والمقدم محمد إسماعيل رئيس وحدة المفرقعات وعبد الفتاح عبده مسئول الأمن الجمركى بالمعبر مفادها اعتزام الراكب ع . ا . ا سوداني الجنسية تهريب كمية من مستحضرات التجميل في الأتوبيس المسافرة إلى الخرطوم.

وبالعرض على حمدى محمد مكى مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود رشدى وحسين عبد اللاه مأمورى الجمرك فتبين وجود ٣٩٠٠ عبوة كريم ميلانوفرى ٤% لتفتيح البشرة وتبيض المناطق الحساسة Melano free داخل الأمتعة الشخصية للراكب.

قرر الدكتور قدرى هابيل فرج رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ وحرره محمود عابد .

يأتى ذلك بناءا على تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وأشرف زيتون مدير الإدارة العامة للأمن الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .