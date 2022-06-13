جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية

تمكّن موظفو الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي أحمد، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل، والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءً على مذكرة معلومات مشتركة مقدَّمة من الرائد أحمد ضياء بإدارة البحث الجنائي، والنقيب عمرو السيد رئيس وحدة المفرقعات بإشراف العميد إيهاب ملاك وأيمن إسماعيل مدير إدارة الأمن الجمركي بأسوان، مفادها اعتزام الراكبة س . م . ع 53 سنه سودانية الجنسية، تهريب سبائك ذهبية حال قدومها من السودان.

وبالعرض على أحمد الصاوي، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية من هشام علي وعمر عبد العاطي وأحمد حسن وحمدي مبارك مأموري التفتيش، بمعاونة نصر الدين رضوان لتفتيش حقائب الراكبة فلم يتلاحظ وجود شيء،

فتم تمرير جهاز كشف المعادن اليدوي علي جسد الراكبة فأوضح الجهاز وجود أشياء معدنية على جسد الراكبة فاستعانت اللجنة بإحدي الراكبات المتواجدات بالصالة لتفتيش الراكبة ذاتيًّا داخل غرفة التفتيش المخصصة لذلك،

فتبيّن وجود 4 أكياس شفافة بها حبيبات صغيرة ورايش من معدن أصفر اللون و4 سبائك (قطع) من معدن لونه أصفر والجميع يشتبه أن تكون من المعادن النفيسة (الذهب) بوزن إجمالى 520 جرامًا تقريبًا مخبأة بمناطق حساسة على جسد الراكبة.

قرر أحمد مصطفى عثمان، مدير الإدارة العامة لجمارك أسوان والمنافذ الجمركية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 8 لسنة 2022، وحرره محمود سليمان، وقام بتحريز المضبوطات علي محمد وأحمد خيري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور قدري هابيل فرج رئيس الإدارة المركزية الجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.