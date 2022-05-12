جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب سبيكة من الذهب

تمكن موظفو الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب سبيكة من الذهب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
فبناء علي مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من الرائد أحمد ضياء بإدارة البحث الجنائي والنقيب عمرو السيد رئيس وحدة المفرقعات وماركو جرجس بالأمن الجمركي مفادها اعتزام الراكب م . ع . م 35 سنة سوداني الجنسية تهريب سبيكة ذهبية.
وبالعرض على أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك تم تشكيل لجنة جمركية من أحمد جبريل وعمر عبد العاطي وأحمد حسن وحمدي مبارك مأمورى التفتيش بمعاونة نصر الدين رضوان لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود قطعة من معدن لونه أصفر يشتبه أن تكون من المعادن النفيسة (الذهب) مخبأة داخل أمتعته الشخصية بوزن إجمالى 280 جراما.
قرر أحمد مصطفي عثمان مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 5 لسنة 2022 وحرره محمود سليمان.