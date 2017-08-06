جمارك أرقين تضبط تهريب كمية من خيار البحر المجفف

كتبت مها أبوودن تمكن رجال الوردية الأولى بجمارك منفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من خيار البحر المجفف المحظور تصديره أو الاتجار فيه أو تداوله عالميا، طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية ال

كتبت مها أبوودن

تمكن رجال الوردية الأولى بجمارك منفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من خيار البحر المجفف المحظور تصديره أو الاتجار فيه أو تداوله عالميا، طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهدد بالانقراض (سايتس) وقانون البيئة ق رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته وقوانين حماية الحياة البحرية وقانون الجمارك رقم 66 لسنه1963 والقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999 المنفذ لاتفاقية سايتس الدولية والمدرج فى القائمة الحمراء (IUCN) للاتحاد العالمي لحماية الطبيعة وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1566 لسنة 2007 بمنع تصدير خيار البحر.

واشتبه عاصم رأفت مأمور الجمرك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين إلى الخرطوم بالأتوبيسات فى الراكب في ع . ا . خ سوداني الجنسيه سائق الأتوبيس السوداني المتجه للخرطوم، وبتفتيش الأتوبيس تبين وجود 275 كائنا بحريا (خيار بحر) جاف بوزن إجمالي حوالى 11 كيلوجراما أخفاها داخل جوال ووضعها ضمن أمتعة الركاب بشنطة الأتوبيس.

وقرر على محمد طلبة، مدير عام جمرك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 28 لسنة 2017.

وخيار البحر يُعرف علمياً باسم Stichopus horrens، ويوجد منه (1250) نوعا على مستوى العالم بينما يوجد في البحر الأحمر (80) نوعاً، ومن أشهر أنواع خيار البحر الأنواع التي تنتمى إلى عائلة (الهيلوثريا Holothuria) والتي تتميز بسماكة جدار الجسم وكبر الحجم وتعدد أنواعها.

وهو من الحيوانات التي تتأقلم على المعيشة في أكثر من بيئة بحرية وعلى أعماق تتراوح من صفر إلى عمق 4000 متر ويتحمل درجات حرارة مختلفة قد تصل إلى درجة التجمد.

ومن الناحية الغذائية يحتوى خيار البحر على قيمة غذائية حقيقية مثل فيتامين A، فيتامين B1 (الثيامين)، فيتامين B2 (ريبوفلافين)، فيتامين B3 (النياسين)، والمعادن، وخاصة الكالسيوم، والمغنيسيوم والحديد والزنك.

وعندما كشفت الدراسات قيمته الغذائية وما له من فوائد صحية عديدة، زادت معدلات استهلاكه وبالتبعية ارتفع ثمنه فكثر صيده، حتى صار مهددا بالانقراض، وفي الآونة الأخيرة اتخذت الحكومات قرارا بتحريم صيد هذا الكائن البحري، وذلك ليس حماية له من الانقراض بقدر ما هو حماية للبيئة.