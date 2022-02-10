جلينمارك الهندية وسانوتايز الكندية: ابتكار بخاخ أنف فابيسبراي لعلاج كورونا

اسبراى أو بخاخ فابيسبراى يحتوى على خواص مضادة للميكروبات وله تأثير مميت للفيروسات.

ابتكرت شركة جلينمارك الهندية للأدوية التى تتخذ من مدينة مومباى مقرا لها مع شريكتها شركة سانوتايز ريزيرش الكندية للتكنولوجيا الحيوية منتجا جديدا لعلاج المرضى بفيروس كورونا المميت على هيئة اسبراى أو بخاخ تحت الاسم التجارى فابيسبراى يحتوي على أكسيد النيتريك (NONS) الذى يؤخذ عن طريق رش الأنف لعلاج المرضى البالغين المصابين بمرض كوفيد19 والذين لديهم مخاطر عالية لتفاقم المرض وأطلقته هذا الأسبوع لطرحه في الأسواق.

وكانت شركة جلينمارك تلقت بوقت سابق موافقة هيئة التصنيع والتسويق من (DCGI) بالهند لاستخدام بخاخ فابيسبراى للأنف بأكسيد النيتيرك.

وابتكرت شركة جلينمارك مع شريكتها شركة سانوتايز ريزيرش عقار فابيسبراى للسيطرة على فيروس SARS-CoV-2 الذي يسبب كوفيد19 بالشعب الهوائية العليا.

وذكرت قناة CNBC الأمريكية أن اسبراى أو بخاخ فابيسبراى أثبت أنه يحتوى على خواص مضادة للميكروبات وله تأثير مميتً للفيروسات.

رذاذ بخاخ فابيسبراي للغشاء المخاطي للأنف يعمل كحاجز فيزيائي وكيميائي ضد كورونا

وعند ملامسة رذاذ بخاخ فابيسبراي للغشاء المخاطي للأنف يعمل كحاجز فيزيائي وكيميائي ضد فيروس كورونا وبالتالي لاينتقل الفيروس إلى الرئتين.

وفي تجربة سريرية للمرحلة الثالثة أجريت على مرضى كورونا البالغين في الهند لوحظ انخفاض العدوى من مرض كوفيد19 وشفاء المريض.

وحللت التجربة سلامة وفعالية بخاخ الأنف حيث شملت التجرية 306 مريضًا غير مقيم بالمستشفيات في 20 موقعًا سريريًا في البلاد.

وأظهرت التجربة انخفاضًا بنسبة 94% في الحمل الفيروسي في 24 ساعة و 99% في 48 ساعة عند العلاج ببخاخ فابيسبراى.

يتداول الهنود دواء باسم “أيورفيدا” يزعمون إنه يشفي من فيروس كورونا ويحتوى أعشاب طبية هندية تعود إلى 5 آلاف عام.

تباع العلبة الواحدة من “أيورفيدا” بستة يوروهات بها بخاخ أنف وأقراص وتم طرحه بالأسواق دون إجراء تجارب أو دراسة علمية.

ودعمت الحكومة الطب الهندي البديل عن الطب الحديث ولكن تحاول نقابة الأطباء الدفاع عن هويتها وتكافح لمنع هذه الأدوية بالأسواق.

ومن ناحية أخرى أعلنت شركة ميرك اند كو وشريكتها ريدجباك بيوثيرابيوتكس إن 6دراسات معملية أظهرت أن عقارهما التجريبي مولنوبيرافير فعال.

عقاران من ميرك وفايزر لعلاج كوفيد19

وأكدت شركة ميرك اند كو وشريكتها ريدجباك بيوثيرابيوتكس يحقق فعالية ما ضد مع المتحور أوميكرون سريع الانتشار بالفترة الأخيرة.

وقيمت البيانات فعالية كبسولات مولنوبيرافير وغيرها من العلاجات المضادة للفيروسات في التصدي للسلالات المثيرة للقلق من فيروس كورونا ولاسيما أوميكرون. سلالات كورونا المتحورة

ومع ذلك قالت الشركتان إنهما لم تختبرا بعد مولنوبيرافير في مواجهة أوميكرون وغيره من سلاسلا كورونا في دراسات على البشر.

وأجازت السلطات المعنية الأمريكية استخدام مولنوبيرافير وأقراص أخرى من إنتاج شركة فايزر بديسمبر الماضى ويعد العلاجان من الوسائل المهمة لمواجهة أوميكرون.

وقالت فايزر في ديسمبر الماضى إن بيانات معملية تشير إلى أن عقارها باكسلوفيد يحتفظ بفعاليته ضد السلالة المتحورة أوميكرون.

وأجازت عدة هيئات طبية استخدام مولنوبيرافير في أكثر من عشر دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وغيرها.