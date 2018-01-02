جلينت للاستشارات تستثمر 6 ملايين جنيه في 3 شركات ناشئة‎

محمود جمال:تدرس شركة جلينت للاستشارات وإدارة الاستثمار خلال العام الحالى الاستحواذ على حصص أقلية فى 3 شركات تكنولوجيا ناشئة بالسوق المحلية.وقال طارق أبو علم، رئيس الشركة، إن متوسط حجم الاستثمار بالشركة الواحدة سيصل إلى مليونى جنيه، وتتراوح مدة الاستثمار بين 3 إلى 5 سنوات.وأوضح أبو علم لـ

محمود جمال:

تدرس شركة جلينت للاستشارات وإدارة الاستثمار خلال العام الحالى الاستحواذ على حصص أقلية فى 3 شركات تكنولوجيا ناشئة بالسوق المحلية.

وقال طارق أبو علم، رئيس الشركة، إن متوسط حجم الاستثمار بالشركة الواحدة سيصل إلى مليونى جنيه، وتتراوح مدة الاستثمار بين 3 إلى 5 سنوات.

وأوضح أبو علم لـ”المال” أن الشركة الأولى تعمل فى مجال النشر أونلاين، بينما تخص الثانية بحلول المدفوعات الإلكترونية عبر المحمول، رافضا الإفصاح عن اسم الشركة الثالثة لأنها الوحيدة التى تعمل بمجالها.

وأضاف أن جلينت أنشئت مقرا فى دبى منذ عام 2012 بهدف تقديم خدمات الاستشارات الإدارية المتعلقة بإدارة الشركات والمشروعات والاندماجات والاستحواذات ودراسات الجدوى والشركات الناشئة الـ start up ودراسات السوق.

وأضاف أن جلينت ضخت تمويلات فى شركة “فى الخدمة” بالتعاون مع صندوق “الجيبرا فينشرز” بلغت نحو 5 ملايين دولار.

يذكر أن أبو علم أسس الشركة منذ أكثر من 3 سنوات باستثمارات 5 ملايين جنيه وتعمل فى مجال دمج خدمات الاستشارات والاستثمار “Consulting-based investment approach”، بالإضافة لتطبيق مبدأ pledge fund مع المستثمرين بحيث يكون رجل الأعمال شريكًا فى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة دون أن يقتصر دوره على مجرد توفير تمويلات فقط.

ويضم هيكل ملكية الشركة كلا من من “أبو علم” و”إيرينى رأفت” وشركاء آخرين بنسب متفاوتة.