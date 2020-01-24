اتصالات وتكنولوجيا

جلوفو لكباتنها: 30 يناير آخر موعد لتسليم النقدية

الشركة تؤكد توصلها لاتفاق مع أمريكانا جروب لتوظيف الملتزمين
محمود جمال 4:37 م, الجمعة, 24 يناير 20 4:37 م, الجمعة, 24 يناير 20

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أخطرت شركة جلوفو مصر كباتنها في رسالة نصية، أن آخر موعد لتسليم فوائض النقدية بحوزة كل الكباتن علي التطبيق هو الخميس 30 يناير الجاري.

وبحسب الرسالة التي حصلت “المال” على نسخة منها، أكدت أنها توصلت لاتفاق مع مجموعة أمريكانا لتوظيف عدد من الكباتن الملتزمين في جلوفو لديها بعد خروج الشركة رسميا من مصر.

وكانت “المال” قد انفردت الثلاثاء الماضي بالكشف عن انسحاب جلوفو الإسبانية من 4 أسواق حول العالم هي “مصر وتركيا وأوراجوي وبورتريكو”، بسبب صعوبات تمويلية تواجه الشركة الأم .

وقررت جلوفو مصر رسميا إغلاق التطبيق على أجهزة هواتف الأندرويد والآيفون رسميا وعدم تلقي أي طلبات أخرى من العملاء.

ومن المقرر أن يحصل جميع الكباتن والتي يتجاوز عددهم 3 آلاف شخص على مستحقات شهر يناير والحوافز ومنها البونص الأسبوعي يوم الثلاثاء المقبل 28 يناير الجاري.

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بقلم محمود جمال

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