«جلوفو» تعلن وقف تطبيقها قبل أسبوعين من الموعد المعلن

الشركة لكباتنها ..احنا فخورين بيكم في تقديم خدمة فريدة من نوعها

حصلت بوابة المال علي أحدث رسالة نصية ارسلتها شركة جلوفو مصر لطلب خدمات التوصيل أونلاين إلي كباتنها تتوجه خلالها الشركة بالشكر إليهم عن فترة عملهم خلال الـ18شهرا الماضية .

يشار إلي أن جلوفو الإسبانية أعلنت اول امس الثلاثاء عن انسحابها نهائيا من 4 أسواق حول العالم هي مصر وتركيا وبورتريكو وأوراجوي بسبب صعوبات تمويلية تواجهها الشركة العالمية .

وقالت الشركة في الرسالة ..لأسباب خارجة عن إرادتنا تم ايقاف التطبيق في وقت مبكر عن المعلن .

وكانت جلوفو مصر قد أعلنت عن اعتزامها وقف التطبيق وعدم تلقي اي طلبات من العملاء خلال اسبوعين.

كما أعلنت الشركة أيضا عن خفض عدد الرحلات المطلوبة في كل منطقة لتحقيق البونص الاسبوعي بواقع 300 جنيه لكل 15 رحلة و 600 جنيه لكل 30 رحلة و 900 جنيه لكل 50 رحلة و1400 جنيه لكل 65 رحلة