«جلوفو» تطالب الكباتن بسرعة تسليم فوائض النقدية

طالبت شركة جلوفو مصر لطلب خدمات التوصل أونلاين، اليوم، كباتنها بسرعة تسليم فوائض النقدية فى المحافظ المالية التى يستخدمونها فى شراء طلبات العملاء.

قالت مصادر وثيقة الصلة بالشركة إن الشركة أخطرت مندوبيها أيضًا بتحويل مستحقات يناير على محافظهم فى موعدها يوم الثلاثاء المقبل 28 يناير، ويجب على المندوب التوجه إلى أقرب مكتب دعم فني وتسليم الحصيلة الإضافية فى المحفظة.

وأوضحت أن جلوفو قررت إغلاق التطبيق نهائيًّا، اليوم، وعدم السماح بإجراء أى أوردرات، خاصة مع رصد الشركة بعض الكباتن بتنفيذ أوردارات وهمية وعمليات تلاعب لأغراض التربح.

يأتي ذلك رغم إخطار الشركة، أمس الثلاثاء، كباتنها (الجلوفورز) بأن التطبيق سيظل نشطًا لمدة أسبوعين. بعد خروجها من مصر «جلوفو» للكباتن: التطبيق سيظل نشطًا لمدة أسبوعين فقط

يُشار إلى أن نموذج عمل تطبيق جلوفو يعتمد على تزويد الكباتن بأموال للشراء، ثم محاسبة العملاء بعد ذلك.

وانفردت بوابة المال، أمس الثلاثاء، بالكشف عن انسحاب شركة جلوفو الإسبانية نهائيًّا من 4 أسواق حول العالم هي مصر وتركيا وأورجواي وبورتريكو؛ بسبب صعوبات تمويلية تواجهها الشركة العالمية، كما أن الأسواق الأربعة تمثل أقل من 2% من حجم إيراداتها.

وبدأت جلوفو عملها فى مصر منذ 18 شهرًا تقريبًا كتطبيق على هواتف “الآندرويد” و”الآيفون” لتوصيل المنقولات والمأكولات داخل مدينتي القاهرة والإسكندرية، وكانت تخطط لاستثمار 5.1 مليون يورو بالسوق المحلية خلال العام الحالي عبر التوسع فى مدن جديدة وطرح خدمات جديدة، منها النقل باستخدام السيارات.