استثمار

«جلوبل إك» تستهدف الطاقة المتجددة وتحلية المياه بالسوق المحلية

بعد قيامها بشراء محطة فى «بنبان»
سمر السيد 6:09 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21 6:09 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21

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تستهدف شركة «جلوبل إك» البريطانية الاستثمار فى عدد من المشروعات بالسوق المحلية، تتضمن بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح والشمس، إضافة إلى محطات تحلية المياه.

وأعلن مايك سكولى، الرئيس التنفيذى للشركة لـ«المال»، عن عقد لقاءات مع وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، موضحاً أنه يرى الكثير من الفرص والإمكانات لتنفيذ مشروعات بالسوق المحلية.

الرئيس التنفيذى: مناقشات مع كيانات مصرية للمشاركة

وأكد أهمية مشروعات الطاقة المتجددة، لأنها نظيفة وصديقة للبيئة، منوهًا بأن تكلفتها شهدت تراجعًا بشكل هائل خلال السنوات العشر الماضية.

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وقال «سكولى» إن وزارة الإسكان لديها قائمة بمشروعات تحلية المياه المستهدف تنفيذها الفترة المقبلة، مضيفًا أن شركته تجرى مناقشات مع شركاء مصريين فى هذا السياق، لكن لا يوجد مشروع محدد تم الاستقرار على الاستثمار فيه حتى الآن.

ونوه بأن الشركة لديها مكتب فى القاهرة وآخر فى بنبان بأسوان، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار بمصر جيد؛ نظرًا لتوافر عدد من الإمكانات والعوامل الإيجابية.

جاء ذلك على هامش الاحتفالية التى نظمتها السفارة البريطانية يوم الأربعاء الماضى، بمناسبة شراء شركة جلوبل إك محطة ARC للطاقة المتجددة (66 ميجاوات) الواقعة فى «بنبان» للطاقة الشمسية بأسوان.

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وكشف عن أن حجم استثمارات الشركة بمشروع محطة ARC للطاقة المتجددة فى «بنبان» يبلغ حوالى 80 مليون دولار .

وحسبما ذكرت السفارة البريطانية، تم تطوير محطة ARC للطاقة الشمسية، من قبل تحالف يضم SECI Energia و Enerrayو Desert Technologies فى الجولة الثانية، من خلال برنامج التعريفة الجمركية الرائد للحكومة المصرية، وتم تمويله من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، ومجموعة (CDC) المساهمة فى جلوبل إك، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والمصرف العربى الأوروبى، ومؤسسة التمويل Finance in Motion.

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وستوفر «جلوبل إك» خدمات إدارة الأصول، وستشرف على مقاول التشغيل والصيانة، ويتم ربط ARC بمركز جلوبل إك للمراقبة، ومقره كيب تاون، جنوب إفريقيا. ووفقًا لبيانات السفارة البريطانية؛ تعتبر شركة جلوبل إك مصر سوقًا رئيسيًا، ويعد شراؤها لمحطة ARC بمثابة نقطة انطلاق لإنشاء منصة لدعم المزيد من الاستثمارات فى البلاد، بما فى ذلك الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح وتخزين طاقة البطاريات

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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