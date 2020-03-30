أفادت سلطة المطارات أن عائدات الهيئة من أصحاب الامتياز وخدمات الطيران قد انخفضت إلى ما يقرب من الصفر.

أفادت سلطة المطارات الإسرائيلية الإثنين أن حجم النشاط في مطار بن جوريون انخفض بنسبة 98٪ ، وأن خسارة الإيرادات وصلت إلي 1.5 مليار شيكل “63.397040 مليون دولار.

ويتبقي نشاط وحيد في مطار بن جوريون هو ثلاث شركات دولية فقط: المتحدة والإثيوبية وشركة إيروفلوت، بحسب جلوبس .

وأفاد موقع جلوبس المتخصص في الشأن الاقتصادي الإسرائيلي أنه بالإضافة إلى أنشطة هذه الشركات الثلاث ، هناك رحلات إنقاذ ، خاصة من إسرائيل ، والتي قامت هذا الأسبوع برحلات إلى وجهات مختلفة في أوروبا. جراف يوضح عدد السياح الأجانب الذين غادروا تل أبيب خلال شهر مارس بسبب كورونا البالغ عددهم 472 ألف

وذكر جلوبس إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تقوم بتشغيل ثلاث رحلات يومية إلى إيلات منذ بداية الأزمة.

وفي منتصف فبراير حتى نهاية مارس ، تم إلغاء 7860 رحلة بما في ذلك إفلاس شركة أطلس التركية.

وانخفض حوالي 1.6 مليون مسافر ، وانخفض معدل الإشغال من حوالي 80٪ إلى 10٪.بحسب الموقع.

وأفادت سلطة المطارات أن عائدات الهيئة من أصحاب الامتياز وخدمات الطيران قد انخفضت إلى ما يقرب من الصفر.

