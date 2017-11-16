جلوبس: إسرائيل ستكون أول خيارات مصر في تصدير الغاز

عادل عبد الجواد قال موقع "جلوبس" الإسرائيلي المختص بالشؤون الإقتصادية إن وزير النفط المصري "طارق الملا" يستعد لإنتاج الغاز وتصديره، وبالتأكيد سيضع خيار تصديره لإسرائيل في مقدمة الخيارات". وأضاف جلوبس، جاء الإعلان المصري بعد فترة سيئة عاشتها شراكات الغاز الإسرائيلية، وترفض الشركات الإسرئيلية

عادل عبد الجواد

قال موقع “جلوبس” الإسرائيلي المختص بالشؤون الإقتصادية إن وزير النفط المصري “طارق الملا” يستعد لإنتاج الغاز وتصديره، وبالتأكيد سيضع خيار تصديره لإسرائيل في مقدمة الخيارات”.

وأضاف جلوبس، جاء الإعلان المصري بعد فترة سيئة عاشتها شراكات الغاز الإسرائيلية، وترفض الشركات الإسرئيلية الاعتقاد بإعلان الحكومة المصرية عن إكتفائها الذاتي من الغاز، مشيرا إلي أن شراكات الغاز في اسرائيل كانت تواجه مفترقا مركزيا في الأشهر الأخيرة.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلي أن شركة “ليفياثان” كانت تسعي للحصول على عقود تصدير تشكل عقدا أساسيا لها، وكان من المفترض أن تكون مصر واحدة من الوجهات الجذابة والواقعية والمربحة المحتملة لخزانات ليفياثان” ولحقل “تمار” أيضا.

وتابع، بالأمس أدت تصريحات وزير النفط المصري إلي إحداث هزة لشراكات الغاز الإسرائيلية، حينما صرح بأن مصر سوف توفر بالفعل جميع استهلاك الغاز عام 2018، وفي عام 2019 ستكون قادرة على تصدير الفائض.

وأضاف، من الغريب أن الشركاء الإسرائيليين علقوا علي تصريحات الوزير المصري وقالوا أنها غير صحيحة، ووصفوها بمجرد بيان من قبل سياسي مصري، على ما يبدو يقصد بها أغراض سياسية فقط”. علي حد وصفهم.