«جلوبال نابي» للأدوية تحقق 1.2 مليار جنيه مبيعات في أول 6 شهور من 2022

حققت شركة «جلوبال نابي» للأدوية مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

ووصلت مبيعات «جلوبال نابي» للأدوية والمستحضرات الطبية إلى 2.3 مليار جنيه في السوق المصري خلال عام 2021

وأكد رئيس شركة «جلوبال نابي» للأدوية الدكتور بيتر مهنى على أهمية وجود رؤية ثابتة ومتكاملة للدولة في مجال صناعة الدواء على المستوى البعيد، لطمأنة المستثمر الأجنبي لضخ أو زيادة استثماراته.

وأشار «مهنى» إلى ضرورة تواجد الدولة في المقابل بمجالات إنتاج مشتقات البلازما واللقاحات؛ لتشجيع المستثمر على ضخ أموال في هذه المنتجات.

ولفت إلى ضرورة تنظيم ووضع سياسات تنافسية في عمليات التسويق بما يدعم عمل شركات الدولة والقطاع الخاص.

قررت هيئة الدواء المصرية، ممثلة في الإدارة المركزية للعمليات، ضبط وتحريز كافة العبوات المغشوشة والمقلدة من الدواء «فورتامايند»، لعلاج أمراض الشيخوخة، إنتاج شركة جلوبال نابي للأدوية.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها حصل «المال» على نسخة منه، أن أبرز الفروقات بين العبوات المغشوشة من دواء فورتامايند والعبوات الأصلية، منها العبوة الداخلية، يسهل إزالة الاستيكر الملصق بسهولة، والعلامة التجارية الخاصة بالشركة باهة اللون.

وتوقع الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن ترتفع مبيعات سوق بنسبة 10٪ خلال العام الجارى.

وقال في تصريحات لـ «المال» إن الدواء في مصر يتم تسعيره جبريًا من الحكومة، مشيرًا إلى إمكانية وجود سوق سوداء، مضيفًا أن سوق الدواء تشهد استقرارا حاليًا فيما بين حجم وقيمة المبيعات، حيث أصبحت تنمو بمعدل طبيعى، وأنه لاتوجد نواقص في الأدوية حاليًا.

ووأكد على أهمية صرف الأدوية بروشتة طبية، متابعًا أن وزارة الصحة لن تسمح بأى ظهور سوق سوداء لأي صنف دوائي.