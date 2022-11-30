«جلوبال نابي» تحقق مبيعات بقيمة 579 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022

حققت شركة «جلوبال نابي» مبيعات بقيمة 579 مليون جنيه في سوق الدواء المصري، خلال الربع الأول من عام 2022.

ووصلت مبيعات «جلوبال نابي» للأدوية والمستحضرات الطبية إلى 2.3 مليار جنيه في السوق المصري خلال عام 2021.

قررت هيئة الدواء المصرية، ممثلة في الإدارة المركزية للعمليات، ضبط وتحريز كافة العبوات المغشوشة والمقلدة من الدواء «فورتامايند»، لعلاج أمراض الشيخوخة، إنتاج شركة جلوبال نابي للأدوية.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها حصل «المال» على نسخة منه، أن أبرز الفروقات بين العبوات المغشوشة من دواء فورتامايند والعبوات الأصلية، منها العبوة الداخلية، يسهل إزالة الاستيكر الملصق بسهولة، والعلامة التجارية الخاصة بالشركة باهة اللون.

ويذكر أن دواء فورتامايند، يستخدم في الحالات المرتبطة بالأمراض العصبية بما في ذلك مرض الزهايمر وغيره من أمراض الشيخوخة والخرف، مرض باركنسون، زرق العين، ويحتوي على سيتوكولين المستخدم في حالات صدمات الرأس والأمراض الدماغية الوعائية مثل السكتة الدماغية وفقدان الذاكرة المرتبط بالعمر، حيث يعمل على تقوية الذاكرة.

منشور مصادر عقار شركة جلوبال نابي

أكدت هيئة الدواء المصرية على ضرورة استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل استخدام الأدوية، للتأكد من علاقتها بالتعرض المباشر لضوء الشمس من عدمه.

وأعلنت في وقت سابق على ضرورة الاستخدام الصحيح للمضاد الحيوي، مؤكدة على أن الاستخدام الخاطئ يؤدي إلى تكون بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية​، والتي تعد مصدر قلق متزايد للصحة العامة في جميع أنحاء العالم.​

وتشمل أشكال الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية والتي أعلنتها هيئة الدواء عبر موقعها الرسمي: عدم التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب، واستخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب، لفترة أطول مما وصفها الطبيب، أو تناول المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب، وتناول المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​