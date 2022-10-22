«جلوبال نابي» تحقق مبيعات بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال 2021

حققت شركة «جلوبال نابي» للأدوية والمستحضرات الطبية مبيعات بقيمة 2.3 مليار جنيه في السوق المصري خلال عام 2021.

وأكد رئيس شركة «جلوبال نابي» للأدوية الدكتور بيتر مهنى على أهمية وجود رؤية ثابتة ومتكاملة للدولة في مجال صناعة الدواء على المستوى البعيد، لطمأنة المستثمر الأجنبي لضخ أو زيادة استثماراته.

وأشار «مهنى» إلى ضرورة تواجد الدولة في المقابل بمجالات إنتاج مشتقات البلازما واللقاحات؛ لتشجيع المستثمر على ضخ أموال في هذه المنتجات.

ولفت إلى ضرورة تنظيم ووضع سياسات تنافسية في عمليات التسويق بما يدعم عمل شركات الدولة والقطاع الخاص.

يذكر أنَّ شركة جلوبال نابى للأدوية افتتحت مصنعها الجديد «GAP»، بالمنطقة التركية فى مدينة السادس من أكتوبر باستثمارات مليار جنيه.

قال الدكتور نصر مليكة مدير التصدير بالشركة، إن الشركة حصلت على رخصة التشغيل من وزارة الصحة، وتقوم حاليا بعمليات التشغيل التجريبى للمصنع، والذى يقام على مساحة نصف فدان.

أضاف أن المصنع يضم 5 خطوط إنتاج وسيعد من أكبر مصانع الشرق الأوسط المتخصصة فى إنتاج القطرات التى تستخدم لمرة واحدة وحقن، وكذلك منتجات المستشفيات «المحاليل» وأدوية الأمراض السرطانية.

وتوقع الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن ترتفع مبيعات سوق بنسبة 10٪ خلال العام الجارى.

وقال في تصريحات لـ «المال» إن الدواء في مصر يتم تسعيره جبريًا من الحكومة، مشيرًا إلى إمكانية وجود سوق سوداء، مضيفًا أن سوق الدواء تشهد استقرارا حاليًا فيما بين حجم وقيمة المبيعات، حيث أصبحت تنمو بمعدل طبيعى، وأنه لاتوجد نواقص في الأدوية حاليًا.

ووأكد على أهمية صرف الأدوية بروشتة طبية، متابعًا أن وزارة الصحة لن تسمح بأى ظهور سوق سوداء لأي صنف دوائي.