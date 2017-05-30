جلوبال نابى للأدوية تفتتح مصنعها الجديد سبتمبر المقبل

أحمد صبرى: كشف الدكتور أشرف وجيه، عضو مجلس إدارة شركة «جلوبال نابى» للأدوية، افتتاح مصنع الشركة الثالث بمدينة 6 أكتوبر نهاية الربع الثالث من العام الحالى سبتمبر على أقصى تقدير. وقال وجيه- فى تصريحات لـ"المال" إن افتتاح المصنع يعتبر ضمن مخطط توسعات الشركة خلال الفترة المقبلة لتكون ضمن أ

أحمد صبرى:

كشف الدكتور أشرف وجيه، عضو مجلس إدارة شركة «جلوبال نابى» للأدوية، افتتاح مصنع الشركة الثالث بمدينة 6 أكتوبر نهاية الربع الثالث من العام الحالى سبتمبر على أقصى تقدير.

وقال وجيه- فى تصريحات لـ”المال” إن افتتاح المصنع يعتبر ضمن مخطط توسعات الشركة خلال الفترة المقبلة لتكون ضمن أكبر مصدري الدواء المصرى للأسواق الأفريقية والأسيوية.

وأضاف أن المصنع مقام على 50 ألف متر، ومن المقرر أن ينتج العديد من الأصناف الجديدة، لافتا إلى أن افتتاح هذا المصنع كان مخططا أن يكون فى الربع الرابع من العام الماضي، لكن المشكلات المتعلقة بتوفير الدولار واستيراد الماكنيات، والتسعير بعد خفض سعر العملة المحلية أدى إلى التأجيل.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المصنع ستشمل إنشاء وتنفيذ خطوط أقراص وكبسولات، وكذلك تصنيع القطرات الخاصة باستخدام ماكينات متطورة.

وتعتبر جلوبال نابى الشركة رقم 10 فى شركات الأدوية الأكثر مبيعا ونموا، حيث حققت مبيعات بـ 338.6 مليون جنيه منذ بداية العام حتى نهاية أبريل وبنسية نمو 47% عن نفس الفترة من العام الماضي.