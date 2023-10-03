«جلوبال نابى» للأدوية تتجه لإنشاء مجمع صناعى فى السعودية

تعتزم شركة “جلوبال نابي” العاملة فى صناعة المستحضرات الدوائية، تدشين مجمع صناعى لها فى السوق السعودى بهدف تلبية احتياجاتها.

وقال مصدر مسئول بالشركة – فى تصريحات لـ«المال» – إن “جلوبال نابي” انتهت خلال الفترة الماضية من العمليات الإنشائية للمجمع، غير أنها لم تتمكن حتى الآن من الحصول على الموافقات النهائية تمهيدًا لبدء الإنتاج.

وأكد المصدر أن “جلوبال نابي” وقعت اتفاقًا مع مستثمر سعودى وآخر سورى لتأسيس مشروعها الصناعى بالمملكة عام 2021 بحجم استثمار قدر حينها بـ200 مليون ريال.

وأشار إلى أن الشركة عملت خلال الفترة الماضية على تسجيل عدد من أصناف والأدوية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء فى المملكة.

وأضاف المصدر أن “جلوبال نابى” لديها اهتمام بالغ بالتواجد فى السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تشهده من تقديم حوافز وتسهيلات سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب.

وتابع إن الشركة تعتبر المملكة هى البوابة الأكبر للسوق الخليجية، بجانب تسارع وتيرة تنفيذ العديد من المشروعات ومن ضمنها صناعة الدواء، لافتًا إلى أن الشركة سبق أيضًا ونفذت الأعمال الإنشائية لمصنعها فى إثيوبيا باستثمارات تقدر بـ 15 مليون دولار، لكن الأعمال توقفت بفعل الاضطرابات السياسية هناك.

وتعد “جلوبال نابي” واحدة من الشركات الأكثر مبيعا فى سوق الدواء المصرى، من خلال أكثر من 160 مستحضرًا يغطى جميع الأصناف الدوائية، وتساهم بأكثر من %5 من منتجاتها فى عمليات التصدير لأسواق خارجية.

وحققت الشركة فى الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى نموًا بنسبة %20 و مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه. وذلك بحسب تقرير IMS لرصد مبيعات الأدوية فى مصر كما تمتلك أيضاً مركزا للرعاية الصحية فى دولة أوغندا، وتخطط للتواجد فى أسواق بوركينا فاسو وتنزانيا والنيجر وعدد من الدول الأفريقية الأخرى، بعدما نجحت فى تقديم عقار “ريمديسيفير” لعلاج “كورونا” لأكثر من 42 دولة حول العالم.