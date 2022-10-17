جلوبال ميديكال سيتي تطلق مركزا للرعاية الطبية الشاملة للمرأة بالقاهرة

أعلنت جلوبال ميديكال سيتي (GMC)، عن إطلاق مركز جديد يضمن الرعاية الشاملة لصحة المرأة داخل منشآتها الطبية المتكاملة بالقاهرة.

يأتي إطلاق هذه المركز المتكامل في إطار جهود جلوبال ميديكال سيتي لتقديم علاجات وخدمات طبية مبتكرة لتلبية الاحتياجات الصحية المتنوعة للسيدات في مصر، حيث يُعد مركز صحة المرأة منشأة طبية متكاملة ومتخصصة في تقديم كل سبل الدعم للتشخيص المبكر لسرطان الثدي وعلاجه، بما في ذلك الكشف الدقيق والسريع عن المرض، والتنبؤ به قبل الإصابة، والوقاية منه.

تأتي أهمية إطلاق مركز صحة المرأة بمفهومة الشامل والمتطور؛ نظراً لأن سرطان الثدي يعتبر أكثر أنواع الأورام انتشارًا بين السيدات، حيث يُشكّل 38.8% من إجمالي حالات الإصابة بالسرطان، ووصل عدد حالات الإصابة بسرطان الثدي في مصر لحوالي 22,700 حالة في 2020. ويعتبر التشخيص والكشف المبكر عن المرض من أهم عناصر أي برنامج للكشف المبكر عن السرطان طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وذلك بهدف تقليل حالات اكتشاف الإصابة بسرطان الثدي في مراحله المتقدمة

وانطلاقًا من إلتزامه بدعم سلامة المرأة المصرية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والبرنامج الرئاسي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، يهتم مركز صحة المرأة – بشكل خاص- بالكشف المبكر عن سرطان الثدي كأحد العناصر الرئيسية للرعاية الصحية المتخصصة في علاج المرض، حيث أطلق المركز مبادرة “الكشف المبكر صمام الأمان” والتي تتم على ثلاث مراحل: الكشف عن المرض والتشخيص والعلاج.

واحتفاءً بشهر التوعية بسرطان الثدي في أكتوبر، ستقدم جلوبال ميديكال سيتي للسيدات كشف مجاني بالإضافة إلى خصم 10٪ على فحص والتصوير الشعاعي للثدي.

كما ستوفر جلوبال ميديكال سيتي في عياداتها الخارجية باقة “Aware”، الأداة الطبية والمعتمدة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، لتسهيل الفحص الذاتي للثدي والتي تعزز الإحساس بالتغيرات في النسيج.

وتسعى جلوبال ميديكال سيتي برفع الوعي بالمرض من خلال إتاحة الفرصة أمام السيدات في مصر لإجراء اختبار الكشف المبكر عن السرطان والفحص الدوري المنتظم والتصوير الشعاعي للثدي، بما يساهم في توفير حياة صحية للمرأة المصرية ورفع معدلات الشفاء من المرض.