جلوبال ليس تستهدف رفع محفظتها إلى 2.5 مليار جنيه في 2018

بدور إبراهيم:تستهدف شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، الوصول بحجم محفظتها إلى 2.5 مليار جنيه، خلال 2018، مقارنة مع 1.7 مليار جنيه بنهاية 2017.يذكر أن صندوق ازدهار مصر للشركات المتوسطة "Ezdehar Egypt Mid-Cap Fund"، كان قد استحوذ منذ أيام على حصة وادى دجلة القابضة، فى جلوبال ليس للتأجير التموي

بدور إبراهيم:

تستهدف شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، الوصول بحجم محفظتها إلى 2.5 مليار جنيه، خلال 2018، مقارنة مع 1.7 مليار جنيه بنهاية 2017.

يذكر أن صندوق ازدهار مصر للشركات المتوسطة “Ezdehar Egypt Mid-Cap Fund”، كان قد استحوذ منذ أيام على حصة وادى دجلة القابضة، فى جلوبال ليس للتأجير التمويلى، التى تمثل ٦٠٪ من الأسهم.

ويتكون مساهمو صندوق ازدهار مصر، من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك الاستثمار الأوروبى (EIB)، ومجموعة سى دى سى، التابعة للحكومة البريطانية (CDC)، والبنك الهولندى للتنمية (FMO)، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين المصريين، على رأسهم المهندس نجيب ساويرس.

وتبلغ حصة صندوق سند (SANAD)، التابع لبنك التنمية الألمانى(KfW) ، فى جلوبال ليس ٣٠٪، فى حين تبلغ حصة حاتم سمير، الرئيس التنفيذى للشركة %10.

من جانبه قال المهندس ماجد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة القابضة، إن الشركة قامت بدورها الرئيسى كشركة قابضة، داعمة لتأسيس شركات جديدة، ووضع استراتيجيات التنمية التى تدفع الشركات الناشئة نحو تحقيق أهدافها سريعًا، واحتلال مركز متقدم فى قطاعتها.

وأضاف أن وادى دجلة فضلت التخارج بعد مرور 3 أعوام على إطلاقها جلوبال ليس للتأجير التمويلى، والتأكد من تحقيق أهدافها لإتاحة فرصة دخول مساهمين جدد فى الشركة، وكذلك استكمال دور وادى دجلة كمؤسسة اقتصادية كبرى بالسوق المصرية تعمل بقطاعات مختلفة وأنشطة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى.

وصرح الدكتور عماد برسوم، العضو المنتدب لازدهار، بأن صفقة الاستحواذ تتوافق مع استراتيجية الصندوق بالاستثمار فى الشركات سريعة النمو فى القطاعات الحيوية، مثل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مؤكداً أن الأداء المالى المتميز لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى خلال العامين الأخيرين، بالإضافة إلى توافق السياسات الاستثمارية والتنموية لكل من صندوقى سند وازدهار فى دعم الشركات الصغرى والمتوسطة –وهى من المحركات الرئيسية للاقتصاد المصرى– مثلت الحافز الأكبر فى سرعة اتخاذ قرار الاستحواذ.

وأضاف أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية فى السوق المصرية يشهد تطورًا سريعًا، مؤكدًا أن سمعة جلوبال ليس للتأجير التمويلى وفريق إدارتها المتميز سيضعها فى مكانة رائدة لدى عملائها.

وأكد حاتم سمير، الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، أن حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة تحت تصرف جلوبال ليس من قبل قرابة 12 مؤسسة مصرفية، وهى: بنك مصر، والأهلى، والقاهرة، وقناة السويس، ومصر الخليجى، والاستثمار العربى، والأفريقى الدولى، ومصر لتنمية الصادرات، والإمارات دبى الوطنى، والأهلى المتحد، ومصر إيران، و”saib” بلغ 2 مليار و400 مليون جنيه، ومن المتوقع وصولها إلى 3 مليارات جنيه خلال 2018.

وأشار سمير إلى أن إدارة الشركة واجهت الكثير من التحديات خلال أعوامها الأولى فى شتى المجالات، ولكنها استطاعت الاستحواذ على ثقة جميع الأطراف المتعاملة معها سواءً عملاءها أو مساهميها أو المؤسسات المصرفية والتمويلية، لافتا إلى أن الشركة وقعت خلال العام الماضى عقدًا بقيمة 20 مليون جنيه؛ لتمويل عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقًا لأهداف وشروط الجهاز، ويستهدف عقد التمويل جذب ما لا يقل عن ٢٠ عميلا ويبلغ الحد الأدنى للتمويل الممنوح 50 ألف جنيه والأقصى مليون جنيه.

ولفت إلى أن الشركة استطاعت خلال العام الماضى تحقيق طفرة فى أدائها، إذ أبرمت عقود تمويلات جديدة بزيادة قدرها 50% عن حجم التعاقدات التى تم إبرامها فى 2016، لافتا إلى حرص الشركة تنويع محفظة التمويلات والمشروعات لتشتمل على مختلف القطاعات والأنشطة الاستثمارية.

وأشار الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة استحوذت على ما يقرب من %40 من حجم التمويلات بمحفظة جلوبال ليس خلال 2017، وتستهدف الشركة زيادة تلك النسبة خلال العام المقبل.

وأوضح أن الشركة تعكف حاليا على تطوير قطاع لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برعاية صندوق سند أحد مساهمى الشركة، وبالتعاون مع وكالة جى آى زد الألمانية والمتخصصة فى تطوير هذا النوع من الشركات ويتم التعاون معها من خلال برنامج “ترويج تسهيل الحصول على الخدمات المالية”، لافتا إلى أن تلك المشروعات تعد من أهم القطاعات التى تركز عليها شركات التأجير التمويلى فى المرحلة الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن تمويل الآلات والمعدات شهد تناميا خلال العام الماضى، بجانب القطاع العقارى، مشيرًا الى حرص الشركة تنويع المحفظة لتقليل المخاطر.

ولفت سمير إلى أن النمو فى حجم العمليات والمحفظة يرجع إلى الاستراتيجية الإدارية والفنية المتبعة من الشركة واكتمال الهيكل الإدارى والوظيفى والاستعانة بالعديد من الكوادر، بالإضافة إلى استخدام أحدث أساليب الميكنة وحرص الشركة إطلاق نظام عمل إلكترونى خاص بها، فى سنواتها الأولى بالسوق يسهم فى رفع كفاءة العمل، واختصار الوقت.

وفى هذا الصدد، أوضح الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لجلوبال أن عام 2018 نطلق عليه عام تنمية الموارد البشرية، إذ إن أهم بند فى بنود موازنة 2018 -والذى سيشهد طفرة فى تدريب وتطوير الكفاءات العاملة بالشركة- وضع برامج تركز على إبقاء هذه الكفاءات والحفاظ عليها.

وشدد على أن التأجير التمويلى يعد إحدى الأدوات غير المصرفية المهمة لدفع الاستثمارات بالعديد من القطاعات، ومنها البنية التحتية التطوير العقارى، خاصة فى المشروعات الخدمية، بالإضافة إلى التوسعات المنتظرة فى القطاع الصناعى، لافتا إلى أن تنشيط تلك الآلية سيسهم فى إتاحة فرصة للشركات لتنمية حجم أعمالها، وأنه يناشد المسئولين بالنظر إلى النشطة المالية غير المصرفية على أنها أداه لا تقل أهمية عن القطاع المصرفى، بما لها من دور فعال فى دفع عجلة الاقتصاد للتقدم، والخمسة أعوام الماضية خير دليل على ذلك.

وأكد أن وجود صندوق ازدهار كمساهم رئيسى مع صندوق سند فى رأسمال الشركة سوف يدعم أهداف الشركة فى المرحلة المقبلة، من خلال التوسع فى عدة قطاعات مالية غير مصرفية، كالتخصيم وإدارة الأصول وغيرها، وكذا استكمال التوسع والنمو الذى بدأته الشركة مع مؤسسيها بعد ما شهدته الشركة من أداء المتميز فى نشاط التأجير التمويلى.

وأضاف سمير أن شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى أصبحت الآن بمثابة أول شركة تأجير تمويلى يسهم بها مستثمرون من جنسيات أجنبية متعددة بما يحقق إضافة للاقتصاد المصرى ويتماشى مع خطة الدولة لزيادة الاستثمار الأجنبى.

وقد تأسّس صندوق سند (SANAD) فى عام 2011 لتمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق المقرضين المحليين المؤهلين، ويدعم الصندوق التنمية الاقتصادية، وإيجاد فرص العمل ساعيًا لتحقيق تلك الأهداف عن طريق الإقراض أو المشاركة فى رءوس الأموال لدعم شركائه المحليين، وتشمل قائمة مستثمرى صندوق سند بنك التنمية الألمانى (KfW)، الذى أسَّسَ الصندوق فى عام 2011 بدعم مالى من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبى، وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية فى سويسرا(SECO) ، وبنك التنمية النمساوى(OeEB) ، وبنك (GLS) الألمانى، وبنك التنمية الهولندى ((FMO .

يذكر أنه تأسس صندوق ازدهار مصر للشركات المتوسطة فى عام 2016 بغرض دعم الشركات المصرية التى تطمح فى تحقيق معدلات نمو عالية عن طريق زيادة رأس المال، ونقل الخبرات الإدارية والاستراتيجية.

وتنبع استراتيجية الصندوق فى التركيز على السوق المصرية لما تشهده من عملية إصلاح اقتصادى، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة فى القطاعات المختلفة التى يركز عليها الصندوق، وتقوم شركة ازدهار للاستثمار المباشر، والتى تأسست عام 2014، بإدارة استثمارات صندوق ازدهار مصر.