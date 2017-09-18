جلوبال ليس: إدراج التأجير التمويلي بمبادرة المركزي الحل لدفع القطاع

بدور إبراهيم:



اصطدم قطاع التأجير التمويلى، خلال العام الحالى، بالعديد من التحديات، كتعويم الجنيه المصرى وارتفاع أسعار فائدة البنك المركزى، مما أسهم فى التأثير على حجم العمليات المبرمة فى القطاع، ومن ثم الأداء المالى للشركات، مقارنة بالعامين الماضيين اللذين شهدا نشاطًا موسعًا للشركات ودخول لاعبين جدد السوق.



وتعد شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى أحد أبرز اللاعبين الجدد، التى أطلقت نشاطها عام 2015 واستطاعت تحقيق أداء مالى متميز فى العامين الأخيرين رغم حداثة عهدها والتحديات التى يواجهها القطاع.



كشف حاتم سمير، الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، فى حواره، لـ”المال”، عن خطتها المستهدفة وكيفية ابتكار حلول غير تقليدية للتغلب على التحديات التى تواجه السوق والحفاظ على العملاء مع جذب آخرين، فى ظل زيادة عدد اللاعبين بسوق التأجير التمويلى رغم نقص العمليات، كما عدَّد مزايا القانون الجديد والذى يسهم فى حل العديد من المشكلات المزمنة بالسوق.

وأكد سمير أن نشاط التأجير التمويلى بدأ التعافى فى الأشهر الأخيرة رغم التحديات الحالية من ارتفاع فائدة البنك المركزى المصرى على الإيداع والإقراض، والتى تسهم فى تحميل المستثمر الراغب فى الحصول على قروض تأجير تمويلى، المزيد من الأعباء، إلا أن تأثير ذلك يظل أقلَّ بكثير من الآثار السلبية التى عانى منها القطاع، والاقتصاد ككل، خلال العام الماضى، قبل تعويم الجنيه المصرى ووجود سعرين فى السوق للدولار، بما أسهم فى صعوبة وضع دراسات الجدوى والخطط الاستثمارية للشركات، ومن ثم تباطؤ تأسيس أنشطة جديدة وتفعيل عمليات التأجير التمويلى.



ولفت إلى أن وجود رؤية واضحة للاقتصاد وسعر مستقر للعملة يسهمان فى تحفيز الشركات على الاستثمار وتفعيل الخطط التوسعية، حتى فى ظل وجود تحديات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة مع استقرار الدولار وخفض معدلات التضخم وتحسن الأوضاع الاقتصادية ستدفع نحو خفض أسعار الفائدة تلقائيًّا.

وكشف سمير عن استهداف الشركة إنهاء العام الحالى بمحفظة تأجير تمويلى تتخطى 1.5 مليار جنيه فى ظل التفاوض على عمليات جديدة سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن محفظة جلوبال ليس الحالية 1٫3 مليار جنيه .



وأوضح أن محفظة “جلوبال ليس” حتى الآن بلا تعثرات رغم التحديات التى شهدها الاقتصاد مؤخرًا وارتفاع أسعار الفائدة، والتى أسهمت فى إرباك خطط المستثمرين، مشيرًا إلى أن عدم وجود تعثرات وتحقيق معدلات نمو متزايدة فى محفظة الشركة تعكس قوتها، بالإضافة إلى نجاح سياستها فى إدارة الأنشطة، واختيار العملاء ذوى الجدارة الائتمانية المستهدفة من البداية، ودراسة جدوى المشروعات المقدمة جيدًا من قِبل إدارة البحوث والائتمان، بما لا يتعارض مع سياسة إدارة المخاطر ويسهم فى الحفاظ على الأصول والمحفظة.



ولفت إلى أن المحفظة تضم الآن أكثر من 60 عميلًا وتتسم بالتنوع والتوازن بين جميع الأنشطة ونسب الأصول، وتشمل القطاعات الصناعية والعقارية والزراعية والخدمية والصحية والأغذية والمشروبات، باستثناء المنسوجات والقطاع السياحى.



وألمح إلى أنه جارٍ الحصول على الموافقات الخاصة برفع رأسمال الشركة المدفوع ليصل إلى 112.5 مليون جنيه خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع زيادته مرة أخرى قبل نهاية العام المقبل.



وشدد على أن استمرار الشركة فى رفع رأسمالها بصورة دورية يعكس ثقة المساهمين فى السوق، والرغبة الجادة نحو التوسع فى النشاط، ومضاعفة حجم محفظتها، والاستحواذ على حصص سوقية أكبر، ومواصلتها احتلال مراكز متقدمة فى نشاط التأجير التمويلى خلال المرحلة المقبلة.

وأكد سمير أن الشركة تتوقع زيادة حجم محفظتها وإبرام العديد من العمليات خلال العام المقبل، رغم التحديات التى يعانى منها النشاط وزيادة اللاعبين فى السوق.

كما تعكف حاليًّا على تأسيس قطاع لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برعاية صندوق “سند”، أحد مساهمى الشركة.



يُذكر أن “جلوبال ليس” إحدى الشركات المنبثقة من مجموعة وادى دجلة القابضة للاستثمارات المالية، وتم تأسيسها بالمشاركة مع صندوق سند، التابع لبنك التنمية الألمانى (KFW)، وتبلغ حصة وادى دجلة %68، وحصة «سند» %30، و%2 لمساهمين آخرين.

وصرح بأن الشركة تراهن على عدة عوامل فى جذب المزيد من العملاء، منها تيسير الإجراءات وتقديم مستوى مميز من الخدمات وابتكار حلول دورية جديدة تتناسب مع متغيرات السوق، مشيرًا إلى أنها تقوم دوريًّا برفع كفاءات الموظفين، وتطوير سياسة العمل؛ لاحتلال مراكز متقدمة فى السوق.



وذكر أن الشركة استعانت مؤخرًا باثنين من المكاتب الاستشارية الدولية الكبرى العاملة فى الخارج؛ لنقل الخبرات وتحديث السياسات والعمل دوريًّا على إعداد تقييم للأداء العام، وقامت باتخاذ تلك الخطوة مبكرًا رغم قصر تواجدها بالسوق؛ وذلك لمواكبة التطورات والتغيرات السريعة المتلاحقة به، مؤكدًا أن تلك الخطوة ستحقق السرعة فى اتخاذ القرارات والإجراءات بما يلبى احتياجات العملاء، بالإضافة إلى تحقيق التناغم فى الانتشار على المستوى الجغرافى.

ونوه إلى استخدام أحدث أساليب الميكنة، وتنفيذ المرحلة الأولى منها، وسيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية تباعًا، لافتًا إلى حرص الشركة على إطلاق نظام عمل إلكترونى خاص بها، فى سنواتها الأولى بالسوق ويسهم فى رفع كفاءة العمل، واختصار الوقت، مما يؤثر إيجابًا على سرعة تلبية طلبات العملاء، وإتاحة فرصة أكبر للعاملين؛ لتحسين جودة العمل والابتكار.

ولفت إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للشركة من حوالى 12 بنكًا، وهناك عروض أخرى من بنوك ومؤسسات مالية عالمية لتقديم قروض بالعملات الأجنبية يجرى دراستها حاليًّا.

وقال إن تمويل الشركة مشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفاع فى الأشهر الأخيرة ليصل إلى %35 من إجمالى المحفظة.

وشدد على ضرورة إتاحة فرص لشركات التأجير التمويلى بالدخول ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة -5 %7 والتى تم إطلاقها بقيمة 200 مليار جنيه العام الماضى لدعم تلك الصناعات، مشيرًا إلى صعوبة منافسة البنوك فى الوضع الحالى، فى ظل ارتفاع أسعار العائد.

وأضاف أن إدخال الشركات ضمن المبادرة سيسهم فى تنشيط السوق والتغلب على التحديات الحالية، بالإضافة إلى دفع المبادرة وتحقيق الغرض المطلوب منها فى ضوء امتلاكها آليات للتواصل مع العملاء وتلبية مختلف الاحتياجات وتبسيط الإجراءات، كما يخلق ذلك نوعًا من التنافسية بين شركات التأجير التمويلى لتحسين الأداء.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم القطاعات والركائز لشركات التأجير التمويلى فى المرحلة الحالية، و أن عدم إدراجها ضمن المبادرة سيدفع المستثمرين نحو تفضيل الحصول على تمويل ضمن المبادرة؛ للاستفادة من الفائدة المنخفضة، ما يخلق منافسة غير عادلة بين البنوك وشركات التأجير التمويلى.

وأشار إلى أن تطبيق نظام الشمول المالى سيسهم فى تحقيق مكاسب كبرى للاقتصاد ككل، حيث إن هناك فئة كبيرة من المواطنين غير مدرجة ضمن الاقتصاد الرسمى ولا تملك أى حسابات بنكية أو بطاقات ضريبية أو غيره بما حرَم الدولة من العديد من الأموال التى كان سيتم تحصيلها من الضرائب وصعوبة الرقابة على الأنشطة غير المشروعة.

وأكد أن الشمول المالى سيسهم أيضًا فى تسهيل مهام البنوك وشركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى وباقى الكيانات المقدمة للخدمات المالية بتسهيل معرفة التاريخ الائتمانى للعميل الراغب فى الحصول على تمويل.

ولفت إلى أن قانون التأجير التمويلى والتخصيم يشمل العديد من المزايا، منها السماح بتمويل الأفراد وليس الشركات فقط، مشيرًا إلى أن شركات التمويل العقارى تقوم بذلك الدور لكنها تمنح تمويلًا للوحدات العقارية على فترات زمنية تتراوح بين 15 و20 عامًا، أما التأجير التمويلى فالحد الأقصى لمدة التمويل من 5 إلى 7 سنوات.

وذكر أن القانون حدد أيضًا حدًّا أدنى لرأسمال الشركات الراغبة فى الدخول بالسوق بـ10 ملايين جنيه، وهى نقطة إيجابية، حيث عانى القطاع دخول شركات غير جادة أو غير مؤهلة برءوس أموال ضعيفة، أعطت مؤشرات خاطئة بالسوق، فى حين أن تلك الخطوة ستسهم فى وضع الشركات الراغبة فى البدء بعمل دراسات سوقية جيدة قبل وممارسة النشاط.

ونوه بأن من مزايا القانون أيضًا تطبيق سجل الضمانات العينية المنقولة، والذى سيسهم فى تسهيل إجراءات الاستعلام عن الأصول المملوكة للعملاء قبل منح التمويل وحماية الشركات.