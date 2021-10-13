«جلوبال كورب»: 2 مليار جنيه حجم التأجير التمويلى خلال 8 أشهر.. و1.2 مليار للتخصيم

خطوات واسعة قطعتها شركة جلوبال كورب العام الحالى، فى جميع أنشطتها، وسط خطة لتحقيق انطلاقة قوية عقب صفقة الاستحواذ عليها المتوقع إتمامها قبل نهاية العام الحالى.

كشف ذلك حاتم سمير، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لجلوبال كورب فى حوار مع «المال»، كشف فيه عن حجم محفظة تمويلات الشركة فى قطاعى التأجير التمويلى، والتخصيم، وصافى الأرباح المجمعة المستهدفة للعام الحالى، ومعدلات التخصيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحفظة تمويلات الشركة.

وتطرق سمير إلى فلسفة الشركة الاستثمارية، والتى تمكن جلوبال كورب من اقتناص مركز بين الشركات الخمس الأوائل منذ بدء نشاطها بالسوق المحلية.

كشف ذلك حاتم سمير، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لجلوبال كورب فى حوار مع «المال»، كشف فيه عن حجم محفظة تمويلات الشركة فى قطاعى التأجير التمويلى، والتخصيم، وصافى الأرباح المجمعة المستهدفة للعام الحالى، ومعدلات التخصيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحفظة تمويلات الشركة.

وتطرق سمير إلى فلسفة الشركة الاستثمارية، والتى تمكن جلوبال كورب من اقتناص مركز بين الشركات الخمس الأوائل منذ بدء نشاطها بالسوق المحلية.

67.5 مليون جنيه صافى الأرباح المُجمعة خلال 8 أشهر

استهل سمير حديثه كاشفا عن تحقيق جلوبال كورب أرباحا مُجمعة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى بقيمة 67.5 مليون جنيه، مع مستهدف أرباح بقيمة 88 مليون جنيه للعام بالكامل.

وكان سمير قد صرح سابقا لـ«المال» إن جلوبال كورب حققت العام الماضى نموا قويا فى صافى الأرباح المُجمعة بنسبة %25 لتسجل 80 مليون جنيه، العام الماضى.

وانتقل بالحديث إلى معدلات النمو لافتا إلى أن الشركة تواصل النمو سنويا، بدعم تنوع محفظتها التمويلية بين قطاعات العقارات، والتجارة، والصناعة، والتعليم، والصحة، وقطاع البتروكيماويات، والقطاع الخدمى، واللوجيستيات، والنقل والمواصلات، والتطوير العقارى.

وكشف سمير أن محفظة تمويلات التأجير التمويلى خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى بلغت مليارى جنيه، فيما سجلت تمويلات التخصيم 1.2 مليار جنيه، لنحو 100 عميل، 60 حاليون، و40 جدد.

%10:15 من عملاء الشركة «قطاع عام»

ولفت إلى أن نمو الشركة يرجع أيضا إلى قيامها بالدمج فى التمويلات لعملائها بين أداتى التخصيم، والتأجير التمويلى فى الوقت نفسه، ما يدعم الشركة فى دعم العميل، وحفظ حقوقها فى الوقت تفسه

وأوضح أن الشركة تمارس نشاط التخصيم عبر آليتين الأولى؛ الاعتماد على شركة التخصيم الخاصة بها، والثانية نشاط التخصيم المضاف على رخصة التأجير التمويلى، وهو ما يسمح لجلوبال كورب بتنفيذ صفقات من نوع مختلفة، إما من خلال الدمج بين التأجير التمويلى والتخصيم، أو من خلال التخصيم فقط.

وقامت جلوبال كورب بداية العام الحالى بزيادة رأسمال شركة «جلوبال كورب للتخصيم» التابعة بنسبة %100 بقيمة 25 مليون جنيه، ليصبح حاليا 50 مليون جنيه، للتوسع فى حجم الأعمال، ورفع الحدود الائتمانية للعملاء.

ولفت إلى أن جلوبال كورب لديها عملاء بالقطاع العام بنسبة تتراوح بين 10 إلى %15 خدمات البترول، والمقاولات.

الشركة تحصل على عضوية رابطة التخصيم الدولية

وكشف سمير أن شركته حصلت على عضوية رابطة التخصيم الدولية، والتى تتيح للشركة عمل تخصيم دولى، لافتا إلى أن الشركة تقوم حاليا بدراسة الأسواق التى ستعمل بها فى هذا المجال.

وحول إقراض شركات السمسرة بعد سماح هيئة الرقابة المالية لشركات التخصيم بتمويل شركات السمسرة لعملاء الشراء بالهامش، قال سمير إن الأمر مازال تحت الدراسة، ولم يبدأ تطبيقه بعد. حاتم سمير، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لجلوبال كورب

%30 حصة المشروعات الصعيرة والمتوسطة

ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نسبة تتراوح بين 25 و%30 من محفظة التمويلات، وأن صندوق سند أحد المساهمين يشترط أن تكون نسبة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة %30 من محفظة التمويلات، وهى نسبة تعد الأعلى بين شركات السوق، موضحا أن هذه النسبة كانت أعلى سابقا، وأدى إلى خفضها المبادرات التمويلية الناجحة للبنك المركزى لهذه القطاعات.

طفرة متوقعة لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد انتهاء مبادرات «المركزى»

وتوقع سمير عودة الانتعاش للقطاع التمويلى بشكل عام عقب انتهاء مبادرة البنك المركزى، ما قد يؤدى إلى مضاعفة حجم التمويلات من الشركات.

وتستهدف جلوبال كورب زيادة حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى محفظة تمويلاتها إلى نحو %40 وفقا لتصريحات سابقة من سمير لـ«المال».

الشركة تتعامل مع 25 جهة تمويلية

وحول عدد الجهات التمويلية التى تتعامل معها جلوبال كورب قال سمير إن الشركة تتعامل حاليا مع 25 بين بنوك، وجهات تمويل أجنبية، وجهات محلية.

واقتنصت جلوبال كورب فى الربع الثانى من العام الحالى تمويلات بنكية قيمتها 800 مليون جنيه، من 3 بنوك بهدف دعم محفظتها الإجمالية، وفقا لما صرح به العضو المنتدب للشركة سابقا.

تبدأ التمويل الاستهلاكى بالسيارات واشتراكات النوادى

وتطرق سمير إلى خطط الشركة المستقبلية على صعيد نشاطى التمويل الاستهلاكى، والتمويل العقارى، لافتا إلى أن محفظة التمويل الاستهلاكى فى العام الأول ستكون 100 مليون، والتمويل العقارى 500 مليون للإسكان المتميز وإسكان محدودى الدخل مؤكدا أن التنوع أمرًا إيجابيا.

500 مليون جنيه محفظة «العقارى» فى عامه الأول

وأوضح أن الشركة ستبدأ نشاط التمويل الاستهلاكى بتمويل السيارات، ثم تمويل اشتراكات النوادى، والتعليم، والصحة، والسلع المعمرة.

وكانت هيئة الرقابة المالية وافقت لمجموعة «جلوبال كورب» للخدمات المالية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة «جلوبال كورب» للتمويل الاستهلاكى، لتواصل المجموعة توسعاتها فى الخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المحلية.

وتطرق سمير إلى الخطوات المستقبلية لجلوبال كورب لافتا إلى أنه بحلول نهاية 2023 سيكون لكل نشاط من أنشطة الشركة وهى التأجير التمويلى، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكى، والتمويل العقارى مديرًا تنفيذيًا مستقلاً، موضحا أن هذه الخطة دخلت بالفعل حيز التنفيذ، وتم تعيين مدير مالى مستقل لغالبية هذه القطاعات.

الفلسفة الاستثمارية للشركة

وحول فلسفة الشركة الاستثمارية قال سمير إن مساهمى الشركة الحاليين لديهم أهداف تنمية مجتمعية وليس الربح فقط، وذلك من خلال تطبيق قواعد صارمة تتعلق بنسبة عمل المرأة فى المؤسسة التى تتلقى التمويلات، وعدم وجود عمالة أطفال، وقواعد الحوكمة، والفصل بين السلطات الرقابة والتنفيذية، وتطبيق معايير الحفاظ على البيئة، وعدم التلوث، والتأمين على العمالة.

وتوقع سمير أن يشهد قطاع التأجير التمويلى استحواذات الفترة المقبلة، فى ظل الضوابط الجديدة لقانون التأجير التمويلى والتخصيم، والذى قلص عدد الشركات العاملة بشكل كبير، لافتا إلى أن الشركات الصغيرة فى القطاع لن تستطيع التأقلم مع المتغيرات.

يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية وافقت عام 2018 على السماح لشركات التأجير التمويلى بممارسة نشاط التخصيم، وأصدرت عدة ضوابط فى هذا الصدد أبرزها أن تكون الشركة فى شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى المقرر للحصول على ترخيص مزاولة كل نشاط وفقاً لأحكام هذا القرار، وأن يكون من ضمن مؤسسى الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن %50 من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن %25 من رأسمال الشركة، فضلا عن تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع فى مناطق جغرافية جديدة.

جدير بالذكر أن «المال» مؤخرا عن استعداد «جلوبال كورب» لإطلاق برنامج لسندات التوريق بقيمة تتراوح بين 3 إلى 3.5 مليار جنيه، تخص ذراع التأجير التمويلى، ويتم حاليا السير فى إجراءات التصنيف الائتمانى للمحفظة من خلال شركة «ميريس» للتصنيف الائتمان.

وكان سمير صرح سابقا لـ«المال» إن «جلوبال كورب» تستهدف إتمام الإصدار الأول للبرنامج خلال الربع الأخير من العام الجارى، بقيمة تقارب 1.1 مليار جنيه.

وأشار إلى تولى كل من «مصر كابيتال» والبنك التجارى الدولى مهام المستشار المالى للطرح، بينما يقوم مكتب الدرينى بمهام المستشار القانونى للإصدار، فيما يتولى مكتب KMPG مهام مراقب الحسابات، وتابع: من المفترض إتمام كامل برنامج الإصدار بحلول عام 2023.

ووفقاً لآخر بيانات من الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد احتلت «جلوبال كورب للتأجير التمويلى» صدارة الشركات المانحة لتمويلات خلال شهر مايو الماضى، بعدما حققت قيمة عقود قاربت 1.099 مليار جنيه، لتسيطر على%24.73 من إجمالى العقود المُوقعة خلال الشهر المذكور.

وأظهرت التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، احتلال «جلوبال كورب للتأجير التمويلى» المرتبة الثالثة بين الشركات وفقاً لتمويلات أول 5 شهور من العام الجارى، بحصة سوقية %9.1.