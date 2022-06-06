«جلوبال كورب» توقع عقد تأجير تمويلى بقيمة 450 مليون جنيه مع «ماونتن فيو»

وقعت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية اتفاق تأجير تمويلى مع شركة ماونتن فيو بقيمة 450 مليون جنيه لدعم العمليات التشغيلية ورأس المال العامل للأخيرة.

قال حاتم سمير، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة جلوبال كورب، إن الاتفاق مدته 7 سنوات، ويستهدف تسريع عمليات التشييد والبناء لأحدث مشروعات ماونتن فيو للاستثمار والتطوير العقاري، ودعم رأس المال العامل للشركة.

وأكد سمير لـ«المال» أن هذا الاتفاق يعد امتدادًا لسلسلة من الاتفاقات بين الجانبين فى قطاعى التأجير التمويلى والتخصيم، بقيمة إجمالية 850 مليون جنيه خلال فترة من التعاون تصل إلى نحو 3 سنوات.

وأشار إلى أن التعاون مع «ماونتن فيو» يأتى فى إطار تنفيذ «جلوبال كورب» لتوجيهات هيئة الرقابة المالية، لشركات التأجير التمويلى والتخصيم بدعم القطاع العقارى بشكل عام، والمطورين العقاريين بشكل خاص.

وكشف «سمير» عن بلوغ حجم تمويلات «جلوبال كورب» للقطاع العقارى حاليًا أكثر من مليارى جنيه، وإجمالى محفظة التمويلات التراكمية 6 مليارات جنيه.

ولفت إلى أن «جلوبال كورب» تستهدف أيضًا تعزيز التعاون مع كل القطاعات الاقتصادية الأخرى، عبر توفير مزيد من الحلول والأدوات التمويلية المبتكرة.

وقالت غادة نور، الرئيس التنفيذى للاستثمار وإدارة الأصول لشركة ماونتن فيو لـ«المال»، إن هذا الاتفاق يأتى فى إطار البحث عن حلول تمويل لدعم استثمارات الشركة وخططها الخمسية، وذلك عقب النمو الذى تم تحقيقه العامين الماضيين، من حيث حجم المبيعات والاستثمار ومحفظة الأراضي.

ولفتت غادة نور إلى أن الاتفاق تم بأسعار فائدة تنافسية، ويتماشى مع خطط إيجاد حلول تمويلية لتسريع وتيرة أعمال البناء لمشروعات الشركة، مؤكدة استمرار التعاون مع «جلوبال كورب» مستقبلًا، إذ ذكرت أن العلاقة بين الجانبين ممتدة منذ 2017 بإجمالى تعاقدات تمويلية 850 مليون جنيه.

يشار إلى أن «جلوبال كورب» تأسست عام 2015 عن طريق مؤسسات مصرية وأجنبية، وتعمل فى مجال التأجير التمويلى والتخصيم.

وقام مؤخرًا تحالف مكون من صندوقى استثمار «أميثيس» و«إس بى إى كابيتال» والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بالاستحواذ على حصة أغلبية فى «جلوبال كورب»، وهو ما سيتبعه توسيع نطاق البنية التحتية للشركة وعملياتها والاستثمار فى التكنولوجيا ودعم وجودها، مع التركيز على عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل مشروعات التنمية المستدامة وتعزيز معايير الحوكمة والشئون الاجتماعية والبيئية، والنهوض بدور القطاع التمويلى غير المصرفى فى خدمة العملاء.