«جلوبال كورب» تقترب من إطلاق برنامج سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه

تستعد شركة جلوبال كورب للخدمات المالية لبدء إطلاق برنامج لسندات التوريق بقيمة تتراوح بين 3 إلى 3.5 مليار جنيه، تخص ذراعها التابعة العاملة فى مجال التأجير التمويلى.

قال حاتم سمير، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لجلوبال كورب للخدمات المالية، إن الشركة قطعت شوطاً كبيراً بعملية إصدار سندات التوريق، ويتم حالياً السير فى إجراءات التصنيف الائتمانى لمحفظة التأجير التمويلى من خلال شركة ميريس للتصنيف الائتمانى.

الإصدار الأول بنحو 1.1 مليار فى الربع الأخير

وأوضح سمير، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «جلوبال كورب» تستهدف إتمام الإصدار الأول للبرنامج خلال الربع الأخير من العام الجارى، بقيمة تقارب 1.1 مليار جنيه.

وأشار إلى تولى كل من «مصر كابيتال» والبنك التجارى الدولى مهام المستشار المالى للطرح، بينما يقوم مكتب الدرينى بمهام المستشار القانونى للإصدار، فيما يتولى مكتب KMPG مهام مراقب الحسابات، وتابع: من المفترض إتمام كامل برنامج الإصدار بحلول عام 2023.

ووفقاً لآخر بيانات من الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد احتلت «جلوبال كورب للتأجير التمويلى» صدارة الشركات المانحة لتمويلات خلال شهر مايو الماضى، بعدما حققت قيمة عقود قاربت 1.099 مليار جنيه، لتسيطر على %24.73 من إجمالى العقود المُوقعة خلال الشهر المذكور.

وأظهرت التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، احتلال «جلوبال كورب للتأجير التمويلى» المرتبة الثالثة بين الشركات وفقاً لتمويلات أول 5 شهور من العام الجارى، بحصة سوقية %9.1.

وتعمل «جلوبال كورب» فى مجال التأجير التمويلى والتخصيم، وتخطط العام الحالى لاختراق أنشطة التوريق، والتمويل الاستهلاكى، ويتوزع هيكل ملكيتها بين صندوق استثمار ازدهار بنسبة %60، و%30 لصندوق سند الألمانى، و%10 لحاتم سمير العضو المنتدب للشركة.

ويتكون مساهمو صندوق «ازدهار مصر» من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» وبنك الاستثمارالأوروبى «EIB» ومجموعة «سى دى سى» التابعة للحكومة البريطانية «CDC» والبنك الهولندى للتنمية «FMO» بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين المصريين، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، ووفقا للسياسة الاستثمارية للصندوق يتراوح متوسط حجم الصفقة الواحدة بين 10 إلى 50 مليون دولار.

أما صندوق سند «SANAD» فتأسس عام 2011 لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدِّم له الخدمات الاستشارية شركة فاينانس إن موشن المحدودة «Finance in Motion».