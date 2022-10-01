«جلوبال كورب» تصدر سندات توريق بقيمة 1.284 مليار جنيه

أصدرت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، مؤسسة مالية غير مصرفية، سندات توريق للمرة الثانية بقيمة 1.284 مليار جنيه مصري، من برنامج إصدار سندات توريق تبلغ قيمته 5 مليارات جنيه تكتمل بحلول 2023.

وجار طرح السندات على أربع شرائح بمدة استحقاق 13 و37 و60و70 شهراً بتصنيفات AA +، وAA، وA + و A على التوالي من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”، وقام بدور المستشار المالي للإصدار، سي أي كابيتال (CI Capital)، والبنك التجاري الدولي في حين تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، و KPMG مراقب الحسابات للإصدار.

وفي هذا السياق، صرّح حاتم سمير، الشريك المؤسس و الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجلوبال كورب للخدمات المالية: “يأتي إصدار التوريق الجديد بعد 9 أشهر فقط من الإصدار الأول بسبب النمو الذي تشهده “جلوبال كورب” خلال هذا العام.

وتعمل المجموعة على ترسيخ وجودها بين أفضل المؤسسات المالية غير المصرفية في مصر بعد جولة استحواذ ناجحة من تحالف مكون من مستثمرين دوليين.

وسيتم استخدام العائدات لدعم النمو المستدام للشركة في خدمات التأجير التمويلي والتخصيم، ولتحقيق خططها التوسعية في التمويل الاستهلاكي والعقاري، تتمثل رؤيتنا في إنشاء منصة تمويل شاملة لخدمة الشركات والأفراد على حد سواء تأكيدًا على خبرتنا طويلة الأمد في هذه الصناعة.”

وتأسست شركة جلوبال كورب في عام 2015 في مصر، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، توفر التأجير التمويلي وحلول التخصيم للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتقدم المجموعة حلولاً مالية رائدة ومبتكرة التي تسمح لعملاء الشركة بتحقيق أهداف أعمالهم والنمو بشكل مستدام.

ويتكون مساهمي الشركة من تحالف أوروبي مكون من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصناديق استثمار دولية أميثيس وإس بي إي كابيتال بالشراكة مع العضو المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة حاتم سمير.