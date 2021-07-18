بورصة وشركات

«جلوبال كورب» تتصدر التأجير التمويلى خلال شهر مايو الماضى

بفارق ضئيل عن «هيرميس» الوصيف
المال - خاص 9:10 ص, الأحد, 18 يوليو 21 9:10 ص, الأحد, 18 يوليو 21

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احتلت شركة جلوبال كورب للتأجير التمويلى صدارة الشركات المانحة لتمويلات خلال شهر مايو الماضى بعدما حققت قيمة عقود قاربت 1.099 مليار جنيه لتسيطر على %24.73 من إجمالى العقود المُوقعة خلال الشهر المذكور.

وأظهرت التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية أن شركة هيرميس للتأجير التمويلى جاءت فى المركز الثانى خلال شهر مايو الماضي، بفارق ضئيل عن المتصدر، بعدما حققت قيمة عقود بنحو 1.020 مليار جنيه وبحصة سوقية %22.9.

ووفقا لبيانات اطلعت عليها «المال»، فقد جاءت شركة كوربيليس للتأجير التمويلى فى المركز الثالث بنهاية شهر مايو، محققة قيم عقود بلغت 520 مليون جنيه بحصة سوقية %11.7.

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وفى المركز الرابع جاءت شركة التوفيق للتأجير التمويلى بقيمة عقود قاربت 331 مليون جنيه وبحصة سوقية %7.4.

وخلال شهر مايو الماضى بلغت قيمة عقود التأجير التمويلى نحو 4.4 مليار جنيه.

«كوربيليس» على قمة التمويلات الممنوحة بأول 5 شهور من العام

وكشفت تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية حول أداء شركات التأجير التمويلى خلال أول 5 شهور من العام الجارى عن احتلال شركة كوربيليس للتأجير التمويلى صدارة الشركات بعدما بلغت قيمة عقودها نحو 4.6 مليار جنيه لتسيطر على حصة سوقية بنحو %18.5.

وجاءت شركة بى إم للتأجير التمويلى فى الوصافة بعدما سجلت قيم عقود بلغت 3.5 مليار جنيه خلال أول 5 شهور من 2021، لتسجل حصة سوقية بنسبة %14.3.

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وفى المركز الثالث جاءت شركة جلوبال كورب للتأجير التمويلى والخدمات المالية بحصة سوقية %9.1 وقيمة عقود %2.2.

و اقتنصت شركة جى بى للتأجير التمويلى المرتبة الرابعة بعدما حققت قيمة عقود قاربت 1.7 مليار جنيه بحصة سوقية %7.1.

وجاءت شركة كايرو للتأجير التمويلى فى المرتبة الخامسة بحصة سوقية %6.8 تلتها شركات «هيرميس» و»التوفيق» و»التعمير» و»الأهلي» للتأجير التمويلى.

وخلال أول 5 شهور من العام الجارى بلغت قيمة عقود التأجير التمويلى نحو 24.9 مليار جنيه.

ويعد التأجير التمويلى أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثمارى متوسط وطويل الأجل، والذى ينتقل بمقتضاه إلى (المستأجر) حق استخدام أصل معين بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين، مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل المؤجَّر.

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وبحسب تقرير هيئة الرقابة المالية، بلغت قيمة عقود التأجير التمويلى 58.9 مليار جنيه خلال عام 2020، مقارنة مع 55.9 مليار خلال العام الماضى، بنسبة نمو قدرها %5.4.

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بقلم المال - خاص

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